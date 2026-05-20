Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresSubidas sueldo docentesSueldo actual profesoresMaribel VilaplanaValencia Basket horarioMotorista fallecidoValencia CF EuropaNuevo FordPAU 2026
instagramlinkedin

Landete

Muere un cazador al recibir un disparo accidental en una cacería en Cuenca

El médico de urgencias que se desplazó al lugar solo pudo certificar el fallecimiento del cazador

Vehículo de la Guardia Civil.

Vehículo de la Guardia Civil. / EP

EFE

Toledo

Un hombre que estaba participando en una cacería ha fallecido en la noche de este martes por un disparo accidental de otro cazador, en el término municipal de Landete (Cuenca).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que sobre las 22:20 horas se recibió un aviso procedente de una zona de campo cercana al kilómetro 20 de la CM-2200, en el término municipal de Landete (Cuenca), que alertaba de que uno de los participantes en una cacería había recibido un disparo accidental de otro cazador.

El médico de urgencias que se desplazó al lugar solo pudo certificar el fallecimiento del cazador que había recibido el disparo, del que no se tienen más datos.

Noticias relacionadas

Al lugar del suceso también han acudido agentes de la Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Siempre te llevaremos en el corazón': Cientos de motos rugen en la Pobla del Duc para homenajear a Raúl 'Panete', el motorista fallecido en el Genovés
  2. Una maratón negociadora de diez horas y una propuesta de 200 euros más al mes: la huelga encara su séptimo día sin preacuerdo
  3. Los docentes votarán hasta el miércoles por la tarde si mantener la huelga o cambiarla por manifestaciones o días sueltos de paros
  4. Una academia gratuita para opositores a funcionario
  5. Así llega la negociación entre los sindicatos y la Conselleria de Educación a la tercera reunión
  6. Hallan una persona fallecida en la ladera del Castillo de Sagunt
  7. ¿Cuánto cobran los profesores de secundaria en la Comunitat Valenciana?
  8. Vilaplana, la periodista que comió con Mazón en la dana, evita responder en el Congreso y rompe a llorar: 'Yo no sé qué hago aquí, me siento juzgada

Xbox Game Pass añade 14 juegos a su catálogo incluido el estreno de Forza Horizon 6

Xbox Game Pass añade 14 juegos a su catálogo incluido el estreno de Forza Horizon 6

DIRECTO | Sesión Plenaria en el Congreso de los Diputados

Cuatro décadas como espacio de oportunidades y crecimiento personal: La Escola d'Adults Jaume I de Gandia celebra su 40 cumpleaños

Cuatro décadas como espacio de oportunidades y crecimiento personal: La Escola d'Adults Jaume I de Gandia celebra su 40 cumpleaños

Un nuevo robo de cable de cobre entre Alzira y la Pobla provoca retrasos en los trenes de la línea C-2

Un nuevo robo de cable de cobre entre Alzira y la Pobla provoca retrasos en los trenes de la línea C-2

Tráfico denso y un coche ardiendo en la A-7 en Torrent complican la entrada y salida de València este miércoles

Tráfico denso y un coche ardiendo en la A-7 en Torrent complican la entrada y salida de València este miércoles

La curiositat d'aprendre i la connexió amb el territori: El CEIP L'Alfàs de Pedreguer estrena mural

La curiositat d'aprendre i la connexió amb el territori: El CEIP L'Alfàs de Pedreguer estrena mural
Tracking Pixel Contents