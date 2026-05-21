La Safor
Circula en coche por Oliva cuadruplicando la tasa de alcohol
La Policía Local lo paró poco antes de las diez de la noche del martes
Agentes de la Policía Local de Oliva han sorprendido a un hombre que, sobre las diez de la noche del martes, circulaba en coche por las calles de la localidad de la Safor con una tasa de alcohol en aire expirado de 1,03 miligramos por litro, es decir, que llegaba a cuadruplicar la tasa permitida para poder conducir.
Tras ser sometido a las pruebas de detección de alcohol ha sido encartado como autor de un delito contra la seguridad vial y, por tanto, citado para un juicio rápido tras incoar las correspondientes diligencias los agentes de la Policía Local.
Ahora, en unos días, se enfrentará a una condena de tres a seis meses de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad. También a la privación del derecho a conducir por un tiempo de entre uno a cuatro años.
Riesgo para las personas
Desde la Policía Local olivense se ha recordado que, más allá de la sanción y de las consecuencias penales que puedan derivarse de esta conducta, existe un riesgo real para la vida de las personas pues no solo pone en peligro la seguridad de quien conduce sino también la de cualquier familia, conductor o peatón que se cruce en su camino.
Así las cosas, los agentes señalan que continuarán con los dispositivos preventivos y actuaciones de vigilancia, no con afán recaudatorio, sino con el único objetico de evitar accidentes y proteger vidas.
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