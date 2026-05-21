La Guardia Civil detiene a un hombre que huía de Ontinyent tras ser descubierta su plantación de marihuana

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre, de 47 años y nacionalidad alemana, cuando estaba a punto de abandonar València tras ser desmantelada una plantación de marihuana en una finca de Ontinyent. La operación se inició tras tener conocimiento de una posible plantación indoor en una finca rústica de Ontinyent. Los agentes comenzaron con las averiguaciones para dar con la titularidad y situación de dicha finca, realizando vigilancias, gracias a las cuales se pudo identificar a la persona que visitaba con frecuencia la finca.

Tras obtener el mandamiento judicial de entrada y registo se accedió a la propiedad y se incautaron de 1.232, plantas de marihuana (cannabis sativa) distribuidas en cuatro habitáculos expresamente realizados para el cultivo indoor de la sustancia, así como una bolsa de 3 kilos con cogollos secos y listos para el consumo.

Además, los agentes de la Benemérita hallaron todo tipo de maquinaria y objetos necesarios para este tipo de cultivos como aires acondicionados, lámparas led, fertilizantes, centrifugadoras, ventiladores, depósitos de agua, filtros de aire, turbinas de extracción, depósitos de agua, y un router para mandar la señal de vigilancia.

Una plantación con videovigilancia

Una de las curiosidades de la finca era que contaba con un sistema de vigilancia mediante cámaras de vídeo las 24 horas conectadas mediante wifi que enviaban una señal en directo al responsable de la plantación.

Tras investigaciones, y gracias a la colaboración de un agente de Policía Nacional, se lograba localizar al responsable de la plantación que fue arrestado cuando se disponía a abandonar la localidad de Ontinyent. Se trata de un hombre de 47 años y de nacionalidad alemana a quien se le atribuye un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del área de investigación de la Guardia Civil de Ontinyent con la colaboración de un agente de Policía Nacional que ayudó a localizar al dueño de la plantación.

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Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Onteniente Plaza número 2.