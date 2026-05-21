Brión
Tragedia en A Coruña: muere una niña de 2 años a la que su padre olvidó en el coche
La menor llegó en parada cardiorrespiratoria al PAC de Bertamiráns
La Guardia Civil investiga las circunstancias del fallecimiento
Redacción
Terrible suceso el ocurrido en Brión. Una niña de poco más de 2 años ha muerto este miércoles en el interior de la furgoneta de su padre después de que a este, se le olvidara dejarla en la guardería antes de acudir al trabajo.
De acuerdo con las primeras informaciones recabadas por este diario, la pequeña de 29 meses, falleció tras pasar varias horas en el interior del vehículo, donde estuvo expuesta a las altas temperaturas que se registraron durante la jornada. Fue la madre, tras no encontrarla en la guardería al ir a recogerla, la que se percató de lo sucedido y dio la voz de alarma.
La menor, cuya familia también reside en Brión, fue trasladada entonces al Punto de Atención Continuada (PAC) de Bertamiráns en parada cardiorrespiratoria, pero finalmente solo fue posible certificar su fallecimiento.
La Guardia Civil investiga lo sucedido
La desgraciada muerte de la pequeña ya está siendo investigada por la Guardia Civil. Según ha podido saber EL CORREO GALLEGO, son efectivos del Equipo Territorial de Policía Judicial de Santiago los que se han hecho cargo de las pesquisas para esclarecer las circunstancias del trágico suceso.
Asistencia a la familia
También fueron movilizados los miembros del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE), con el propósito de ofrecer atención especializada a la familia de la menor.
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