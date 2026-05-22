Esther, madre de Gonzalo, el bebé que falleció en su traslado entre dos hospitales privados en Sevilla: "Lo vieron tres médicos y no hicieron nada"

Esther Leyva es la madre de Gonzalo, bebé de 2 años que falleció durante el traslado entre dos hospitales privados de Sevilla. Ella iba con el menor en la ambulancia, en la que también viajaban una enfermera y el conductor de la misma. "Es muy importante que se conozca el caso de mi hijo. No entendemos cómo no se vigila el cumplimiento de los protocolos, la falta de rigurosidad en el diagnóstico que se da a unos padres y nos tratan como si estuviéramos locos. Mira las consecuencias", dice Esthér nada más comenzar la entrevista con El Correo de Andalucía. "Un niño no puede estar relativamente sano y morir en 24 horas", denuncia.

Gonzalo murió el pasado 28 de junio de 2025. Ingresó en Urgencias del Hospital privado Santa Ángela de la Cruz de Sevilla la tarde anterior con síntomas compatibles con una bronquitis. Los padres denuncian que les aseguraron que le harían un análisis de sangre, pero no se lo hicieron. Los mandaron a casa, el niño empeoró y volvieron. A la 1 de la mañana, el bebé estaba grave y debía ir a una UCI pediátrica, unas dependencias con las que no cuenta ese hospital. El traslado tardó en gestionarse más de una hora. La ambulancia tardó otra media hora e iba sin médico. El niño falleció durante el traslado.

Al otro lado del teléfono, a Esther se le comienzan a notar las lágrimas contando lo ocurrido. "Tenían que haber sospechado de una infección bacteriana y no estaríamos contando esto", refiere. A su hijo le diagnosticaron un problema vírico cuando en realidad tenía una infección derivada de la bacteria haemophilus influenzae. "Lo vieron tres médicos y no hicieron nada", refiere la madre.

"Un antibiótico por la mañana lo hubiera salvado. Estos son procesos que ahora sabemos. Esa bacteria onvive con todos, la podemos tener en nuestro organismo. Hay hasta un 70% de los niños que la padecen. No es meningitis, es una bacteria común", señala la madre. "Eso es muy difícil de comprender. El tiempo que esperamos el resultado de la autopsia rezaba para que fuera algo fulminante, porque algo que suena a resfriado ha matado a mi hijo".

"No nos trasladaron la urgencia que tenía nuestro hijo. Nos dijeron que con la medicación iba a estar como nuevo", señala Esther.

"Estuvimos tres horas esperando la ambulancia"

Sin embargo, más allá de aquello, "lo más flagrante es la forma en la que lo trasladan", afirma Esther. Los protocolos de la Junta de Andalucía establecen que "ningún menor puede ir en una ambulancia que no sea con un médico".

A pesar de que el médico del Santa Ángela solicitó una ambulancia con enfermero para el traslado al centro de coordinación y este hizo lo propio al servicio de ambulancias, "ninguno de los intervinientes dice: no lo podemos hacer porque se incumplen los protocolos". Esther insiste en que la decisión no se toma "por lo que le parezca al médico": "Si hay un protocolo, es que no hay nada más que hablar. La pregunta de qué tipo de traslado se hace sobra".

"Los Protocolos del Servicio Andaluz de Salud excluyen el traslado en soporte vital avanzado por enfermería cuando el paciente es un niño (menores de 14 años) y 24 cuando el paciente está inestable o con riesgo vital grave. El propio Protocolo define que existe riesgo vital grave cuando hay insuficiencia respiratoria grave (necesidad de FiO2 superior a 0,5 para mantener una saturación superior a 90%). En el caso de Gonzalo, como hemos referido, la saturación no subía de 70% cuando se inició el traslado", recoge la demanda.

La madre denuncia que, además, estuvieron "tres horas esperando la ambulancia". En este tiempo, "lo podrían haber entubado y sedado", refiere. Además, se pregunta "por qué no lo llevaron al Virgen del Rocío, que está al lado" y lo trasladaron a un hospital del Aljarafe sevillano.

El proceso penal se cerró sin responsables

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes. La Guardia Civil abrió de oficio una investigación penal que culminó con el archivo de la causa el pasado mes de julio sin que los padres se enteraran.

La familia decidió acudir al letrado Carlos Sardinero, especialista en derecho sanitario, que les aconsejó acudir a la vía civil. Ahora acaban de presentar la demanda contra Asisa (la aseguradora) ante el Tribunal de Instancia de Dos Hermanas. "Hemos tenido que presentar un burofax antes, porque la primera respuesta fue negar la versión. Desde el hospital (gestionado por Viamed) no nos han contestado al final, ni tampoco los médicos". Fuentes de Asisa han precisado a este periódico que están en el "ámbito de la conciliación" con la familia.

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El peregrinaje judicial que tendrán que pasar los padres de Gonzalo no es motivo para dejar la lucha, reconoce Esther. "Si no denunciamos, no cambia nada. Viendo que no pasaba nada, estarán tranquilos. Pienso en cómo pueden dormir sabiendo que han matado a una criatura. Entiendo que hay fallos humanos, pero lo vieron tres médicos y ninguno hizo lo que tenía que hacer. Tenemos pánico de llevar a nuestra hija al médico".