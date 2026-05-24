Indonesia dictará sentencia mañana contra los tripulantes del barco que naufragó con la familia valenciana

Un tribunal de Indonesia dictará este lunes sentencia contra el capitán y el jefe de máquinas del barco turístico KM Putri Sakinah, hundido el pasado 26 de diciembre frente al parque nacional de Komodo en un naufragio en el que murieron cuatro miembros de una familia valenciana.

La resolución judicial se conocerá a las 13 horas locales (5.00 GMT), según avanzó esta semana la propia corte indonesia, y pondrá fin a un proceso judicial que arrancó el pasado 12 de marzo y se ha prolongado durante nueve sesiones.

Los dos acusados, el capitán de la embarcación, de 56 años, y el jefe de máquinas, de 22, se enfrentan a una acusación por negligencia con resultado de muerte. La Fiscalía reclama para ambos una pena de cuatro años y medio de prisión.

Durante el juicio, celebrado en Labuan Bajo, los abogados de las partes presentaron informes periciales y el tribunal tomó declaración a varios testigos del siniestro ocurrido en aguas del turístico parque nacional de Komodo.

La investigación policial sostiene que el capitán no estaba al mando del timón en el momento del accidente y que había cedido el control de la embarcación al jefe de máquinas, pese a que este no tenía autorización legal para pilotarla.

La declaración de Andrea Ortuño, superviviente

Andrea Ortuño, la valenciana que sobrevivió al naufragio junto a una de sus hijas, declaró por videoconferencia a finales de marzo y aseguró que la tripulación “nunca socorrió” a su marido e hijos fallecidos. También denunció que en ningún momento se les explicaron los protocolos de seguridad a bordo.

Cronología de los acontecimientos

El KM Putri Sakinah se hundió alrededor de las 20.30 horas locales del 26 de diciembre mientras navegaba cerca de la isla de Padar. Tras el accidente se activó un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a los cuatro valencianos desaparecidos.

Después de quince días de operativo, los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de Fernando Martín, de uno de sus hijos y de una hija de Andrea Ortuño. Sin embargo, el cuerpo de otro de los hijos de la superviviente y de una expareja nunca llegó a ser localizado.

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Además de las dos españolas, también sobrevivieron cuatro miembros de la tripulación y un guía turístico, todos ellos de nacionalidad indonesia.