Juzgan a un maltratador por hacerle estallar un ojo a su mujer durante una agresión salvaje en Gandia

La Audiencia Provincial de València juzgará este lunes a un hombre acusado de maltratar habitualmente a su pareja en el domicilio que compartían en Gandia. La Fiscalía solicita provisionalmente para el procesado una pena global de 18 años de prisión al considerarle responsable de cinco delitos graves: uno de maltrato habitual, otro de amenazas y tres más de lesiones, una de las cuales provocó que la víctima perdiera completamente el ojo izquierdo, lo que da una idea de la brutalidad de las agresiones del enjuiciado.

Los hechos que serán juzgados ahora por el tribunal de la sección primera de la Audiencia, en la Ciudad de la Justicia de València, comenzaron en junio de 2023. Durante el primer episodio, el presunto maltratador está acusado de agredir verbalmente a la mujer, inmovilizarla y amenazarla de muerte, ya que le advirtió de que la mataría si huía y después se suicidaría. Cuatro meses después, llegó la segunda agresión, con mucha más intensidad que la primera. Fue en el interior de la vivienda, cuando el hombre le dio, presuntamente, un empujón por la espalda que la hizo caer sobre la cama, donde la retuvo a la fuerza presionando violentamente su hombro izquierdo.

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Le perforó un globo ocular presionando

El ataque más grave se produjo la tarde del 22 de diciembre de 2023, alrededor de las 20.30 horas, en vísperas de Navidad Tras proferir reiterados insultos, el procesado le habría propinado una brutal paliza a su mujer. Como consecuencia de los puñetazos recibidos, la víctima sufrió múltiples traumatismos y la pérdida total de la visión en su ojo izquierdo, ya que además de los golpes, le presionó el ojo con los dedos hasta hacérselo estallar. Tras varias intervenciones y ante la gravedad de la lesión, los médicos tuvieron que acabar extrayendo el globo ocular y sustituyéndoselo por una prótesis, con la consiguiente pérdida total de la visión, al menos en ese ojo izquierdo.

Fue precisamente durante su ingreso en el Hospital Clínico de València cuando la víctima confesó a uno de los médicos el maltrato al que estaba siendo sometida. Tras activarse el protocolo correspondiente, el agresor fue detenido por las fuerzas de seguridad.

120.000 euros de indemnización

Ante el evidente riesgo de que volviera a atacarla, el juzgado dictó de urgencia las medidas cautelares pertinentes, imponiendo al investigado una orden de alejamiento con la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, así como la incomunicación absoluta con ella por cualquier medio.

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En el juicio que arranca este lunes, la Fiscalía solicitará provisionalmente una condena de 18 años y tres meses de cárcel, así como una indemnización de casi 120.000 euros por las secuelas físicas y morales, además de exigir que abone el importe total de la prótesis ocular que la mujer necesitará de por vida.