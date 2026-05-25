SUCESOS EN LA CAPITAL
Siete heridos, uno de ellos muy grave, tras una explosión en un bar de Madrid
El siniestro se produjo pasadas las 23:00 horas en un establecimiento de la calle Villajoyosa, posiblemente relacionado con una reparación en una sala frigorífica
Javier Martínez Candela
Una explosión ha sorprendido en la noche del domingo a los vecinos del distrito madrileño de Villaverde. Al menos siete personas resultaron heridas, una de ellas muy grave, tras una explosión registrada en un bar situado en el número 67 de la calle Villajoyosa, según informó Emergencias Madrid.
El herido de mayor gravedad es un varón de entre 37 y 40 años que presentaba quemaduras inhalatorias y quemaduras en brazos, tronco y cara. El hombre tuvo que ser intubado por efectivos de Samur-Protección Civil y trasladado al Hospital de La Paz. A ese mismo centro hospitalario fueron evacuados otros heridos con quemaduras, mientras que otra víctima fue derivada a la unidad de quemados del Hospital de Getafe y dos más al Hospital 12 de Octubre. Una séptima persona fue atendida en el lugar y recibió el alta in situ.
Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid recibieron el aviso pasadas las 23:00 horas del domingo y desplazaron varias dotaciones al establecimiento. A su llegada, comprobaron que varias víctimas se encontraban ya en el exterior y sofocaron un pequeño incendio originado tras la explosión. Posteriormente confirmaron que no existía atmósfera explosiva ni riesgo añadido en el local.
Según explicó el jefe de guardia de Bomberos Madrid, Julio Rodríguez, el origen del siniestro podría estar relacionado con una reparación que se estaba realizando en una antigua sala frigorífica, donde se habría generado una atmósfera explosiva. La deflagración provocó importantes daños materiales y personales.
En el operativo participaron 15 dotaciones de Samur-Protección Civil, Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Policía Municipal (que reguló el tráfico y escoltó a los heridos graves a los hospitales) y efectivos del SUMMA 112. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.
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