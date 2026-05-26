Condenan a pagar 150.866 € a una clínica quiropráctica de Torrent por provocar lesiones tras mala praxís

El Tribunal de Instancia 15 de València ha condenado al pago de una indemnización de 150.866 euros a una clínica quiropráctica por las lesiones provocadas a una paciente de 32 años tras unas manipulaciones contraindicadas que empeoraron su estado neurológico y que finalmente desarrolló el síndrome de cola de caballo.

La sentencia, del pasado 23 de abril y que estima la demanda de la paciente, recoge que las lesiones e intervenciones quirúrgicas fueron consecuencia de la mala praxis del quiropráctico que trabajaba en la clínica demandada, situada en Torrent, según el fallo facilitado por los letrados Ica Aznar y Juan Carlos Montealegre, de la asociación Defensor del Paciente.

Patología lumbar

La paciente acudió al centro quiropráctico en septiembre de 2020 por ciática en la parte derecha y, a pesar de presentar una patología lumbar previa -una hernia discal extruida- de cuya existencia informó a la clínica, fue sometida a diversas manipulaciones vertebrales que, según la sentencia, no solo no eran aconsejables, sino que estaban contraindicadas.

Tras ello, la paciente sufrió un empeoramiento progresivo de su estado neurológico, y desarrolló finalmente un síndrome de cola de caballo, por lo que fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas en el hospital La Fe.

La mujer quedó con secuelas funcionales y neurológicas, entre ellas problemas urinarios y de control de esfínteres, limitaciones funcionales severas y una pérdida de calidad de vida, según ha indicado la asociación en un comunicado.

Las lesiones

Las declaraciones de los neurocirujanos del hospital La Fe que intervinieron posteriormente a la paciente confirmaron que las lesiones y la evolución clínica fueron consecuencia directa de las manipulaciones realizadas en el centro quiropráctico.

El juez considera acreditado que no existió un correcto consentimiento informado, un derecho fundamental del paciente, y no se realizó la operación ni por el sanitario adecuado ni este se ajustó a la lex artis.

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