Dos investigados por el robo de más de seis toneladas de cable de cobre de telefonía

La Guardia Civil investiga a dos hombres, de 29 y 35 años, por sustraer más de seis toneladas de cable de cobre del tendido telefónico, que ha provocado daños que superan los 100.000 euros.

Según un comunicado de la Guardia Civil, la investigación comenzó para tratar de identificar a los responsables de un delito de daños en el medio ambiente, ya que los agentes localizaron un quemadero de plástico en una zona arbolada de la localidad de la Venta del Moro.

A raíz del citado descubrimiento, y tras las vigilancias realizadas, se pudo comprobar que un grupo criminal se dedicaba al robo de cable de cobre de un tendido telefónico.

Los hombres actuaban en diversas localidades de la Comunitat Valenciana y, tras la sustracción del mismo, se desplazaban con vehículos de alquiler hasta el quemadero donde, utilizando diversos acelerantes y combustibles, procedían a quemar el cable sustraído para dejar únicamente el cobre.

Posteriormente, lo trasladaban hasta una empresa de reciclaje de metales en la localidad de Silla, donde era vendido mediante otro miembro del grupo, que ejercía de intermediario en la venta.

La Guardia Civil ha podido corroborar la venta de más de 6.000 kilos de cobre por 44.200 euros, aunque según las denuncias de los perjudicados, el cobre sustraído junto a los daños causados ascendería a más de 100.000 euros.

Se ha procedido a la investigación de dos hombres de 29 y 35 años y nacionalidades albanesa y rumana por supuestos delitos de hurto, robo con fuerza en las cosas, daños, receptación y pertenencia a grupo criminal.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Roca de Requena.

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Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena Plaza número 2.