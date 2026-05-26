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Un reguero de sangre delata al ladrón del transporte urbano de Torrent

Se apoderó de 900 euros y más de 200 tarjetas siendo detenido por la Policía Nacional

La Policía Nacional logró detener al autor del robo con fuerza en las oficinas torrentinas

La Policía Nacional logró detener al autor del robo con fuerza en las oficinas torrentinas / Policía Nacional

Miguel Pérez

València

Fracturó el cristal de acceso a las oficinas donde iba a robar y la sangre que perdía le delató. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 43 años como autor del robo con fuerza en las oficinas del transporte urbano de Torrent. La investigación se inició a raíz de una denuncia de un robo en dicho establecimiento tras forzar la persiana y fracturar el cristal de acceso.

Una vez dentro, el autor huyó con un botín de 900 euros en efectivo y 223 tarjetas de transporte de uso urbano. Se pudo averiguar que, en la huida, el sospechoso abandonó en las inmediaciones los cajetines donde se guardaban las tarjetas sustraídas, observándose además un reguero de sangre en el lugar.

Tras las indagaciones realizadas por los agentes se pudo identificar a un hombre como el autor del robo con fuerza por lo que se estableció un dispositivo para su localización y detención.

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Una vez dieron con él procedieron a su arresto y puesta a disposición del juzgado de guardia.

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