Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaReunión ConselleriaUCO PSOE FerrazManifestación València hoyCostco PaternaVenta pisos ValenciaFestival de les Arts
instagramlinkedin

Investigación

Muere un niño tras caer por la ventana de un piso en Zaragoza

En el lugar de los hechos se han personados varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, Policía Científica y el Grupo de Homicidios

Muere un niño tras caer por la ventana de un piso de Las Fuentes.

Muere un niño tras caer por la ventana de un piso de Las Fuentes. / JAIME GALINDO

A. T. B.

Zaragoza

Un niño ha muerto este miércoles en Zaragoza tras precipitarse por la ventana de un piso de la calle Monasterio de Obarra, cerca del parque Torreramona, en Las Fuentes.

En el lugar de los hechos se han personados varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, Policía Científica y el Grupo de Homicidios, que investiga lo sucedido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
  2. La huelga de profesores cambia de escenario en su día 12: ¿qué pasa a partir de ahora?
  3. Educación logra un 'microacuerdo' por los salarios con CSIF y ANPE y rompe el bloque sindical
  4. Hacienda envía cartas a 13.000 contribuyentes valencianos por errores en la declaración de la Renta
  5. Los profesores de los tribunales correctores de la PAU amagan con dimitir en bloque si no hay solución negociada a la huelga educativa
  6. Costco inicia las obras del futuro hipermercado en Paterna que prevé abrir a finales de 2027
  7. Abre la primera piscina de verano a diez minutos de València
  8. Lecciones de una huelga docente indefinida

Los 'bous al carrer' aumentan un 7% en la Comunitat Valenciana durante el primer cuatrimestre de 2026

Los 'bous al carrer' aumentan un 7% en la Comunitat Valenciana durante el primer cuatrimestre de 2026

Benifairó de les Valls llena el verano de cultura con todo tipo de propuestas

Benifairó de les Valls llena el verano de cultura con todo tipo de propuestas

Detenido un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor a la salida de un centro escolar

Detenido un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor a la salida de un centro escolar

Así son las nuevas instalaciones del hospital de Ontinyent

La diputación da luz verde al primer carril bici urbano de Xàtiva con una inversión de 800.000 euros

La diputación da luz verde al primer carril bici urbano de Xàtiva con una inversión de 800.000 euros

Acira 60% Mini Tri-Mode: un teclado mecánico sin cables que cabe casi en cualquier sitio

Acira 60% Mini Tri-Mode: un teclado mecánico sin cables que cabe casi en cualquier sitio

007 First Light: el joven Bond ofrece una de las adaptaciones más completas del agente secreto al medio interactivo

007 First Light: el joven Bond ofrece una de las adaptaciones más completas del agente secreto al medio interactivo

La ministra de Sanidad garantiza que el seguimiento de los casos de hantavirus es "exhaustivo"

La ministra de Sanidad garantiza que el seguimiento de los casos de hantavirus es "exhaustivo"
Tracking Pixel Contents