La joven que intentó quemar a un chico en Xàtiva se enfrenta a siete años de cárcel

Una joven de 23 años, con antecedentes penales, responderá ante la Justicia por los hechos que protagonizó cuando se abalanzó sobre un chico y le roció con gasolina intentando prenderle fuego. Todo comenzó a principios de noviembre de 2022, cuando la joven hizo varias transferencias de 500 euros a través de Bizum y fueron rechazadas por el destinatario. Unos días más tarde, realizó dos transferencias de 500 y 425 euros, sin ningún concepto, siendo también rechazadas.

Así las cosas, sobre las tres de la tarde del 22 de diciembre, acudió al domicilio del receptor de las transferencias y, tras llamar de forma insistente, pidió a la abuela hablar con su nieto en relación a unas pintadas de un miembro viril, que había en la puerta de la casa.

El joven no salió y, según el Ministerio Fiscal, la encausada se fue tras dejar excrementos de animales en la puerta de la casa.

La mujer volvió horas después y llamó al telefonillo, de nuevo de forma insistente, sin obtener respuesta. Cuando la víctima salió del domicilio, se encontró en la calle con la acusada y, con ánimo de atentar contra él, se abalanzó, dándole golpes y arañazos.

"¡Que me quiere quemar!"

Para escapar de la situación, empujó a la joven que cayó al suelo, por lo que el hombre siguió su camino por la calle. La chica, con ánimo de atentar contra la vida del chico, cogió una garrafa con gasolina y se la vertió encima intentando encender un mechero para prenderle fuego.

La rapidez con la que actuó el chico, dándole una fuerte patada a la mujer, frustró el intento al caer al suelo, abandonando el lugar. La escena fue fotografiada por la abuela del joven, que bajó de inmediato porque su nieto la llamó diciéndole “que me quiere quemar”.

Fue la Policía Local de Xàtiva la que logró detener en las inmediaciones a la mujer que, tras ser puesta a disposición judicial, ingresó en prisión durante ocho meses.

El médico forense ha señalado que la joven, en el momento de los hechos, actuó bajo un estado psicológico pasional, lo que le causó una merma del componente volitivo del psiquismo.

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La acusación pública solicita para ella una pena de prisión de siete años y medio por un delito de homicidio en grado de tentativa; orden de alejamiento de medio kilómetro por espacio de diez años.