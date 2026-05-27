"Estaba obsesionada conmigo: no sé por qué me quería quemar vivo"

Carolina, esta vez, no ha querido ni mirarlo a la cara. Ha estado obsesionada con él durante mucho tiempo hasta el punto de cometer una locura: intentar quemarlo vivo, en plena calle, tras rociarlo con gasolina. Ella tiene ahora 23 años y hoy ha visto que cada mala acción tiene sus consecuencias. Le pedían siete años y medio de cárcel y ya sabe qué es estar entre rejas, así que ha decidido reconocer lo que hizo y conformarse con la pena que le han impuesto.

Ha sido en la sección segunda de la Audiencia de València donde ha tenido lugar hoy el juicio y donde han llegado a un acuerdo de conformidad ambas partes y con ello Carolina C. P. se ha reconocido autora de lo que hizo.

"Se había obsesionado conmigo"

La víctima ha sido defendida por el abogado setabense Vicente García Arnau, y ha explicado a Levante-EMV que desconocía los motivos por los cuales esta joven se había “obsesionado conmigo”, relatando episodios anteriores de acoso, desde en su puesto laboral -del que fue despedido- hasta en unas fiestas en l’Olleria. No han sido pareja ni han mantenido relación alguna.

Un 22 de diciembre de 2022, Carolina acudió al domicilio de la víctima —quien desconoce cómo lo sabía— y pidió hablar con la abuela del joven en relación a unos bizums que rechazó y unas pintadas de un miembro viril que había en la puerta de la casa.

El chaval no salió y Carolina no tuvo otra idea, antes de marcharse, que esparcir excrementos de animales en la puerta de la vivienda.

Aun así, regresó de nuevo esperando encontrarse con el joven, y así sucedió porque, al verlo en la calle, se abalanzó sobre él dándole golpes y arañazos. El chico, sabedor de cómo es, la apartó de un empujón, tirándola al suelo y siguiendo su marcha por las calles de Xàtiva.

Lo roció con gasolina

En ese instante, Carolina C. T., con ánimo de atentar contra la vida del chico, vertió sobre él una garrafa con gasolina e intentó encender un mechero para prenderle fuego.

La rapidez con la que actuó el chaval dándole una fuerte patada a la chica frustró el intento al caer ella al suelo con el mechero y abandonar el lugar. La escena fue fotografiada por la abuela del joven, que bajó de inmediato porque su nieto la llamó diciéndole “que me quiere quemar”.

La acusación pública solicitaba para ella una pena de prisión de siete años y medio por un delito de homicidio en grado de tentativa y orden de alejamiento de medio kilómetro por espacio de diez años.

La joven Carolina actuó bajo un estado psicológico pasional que le causó una merma del componente volitivo del psiquismo, y hoy ha aceptado los hechos.

Estaba obcecada

El tribunal ha tenido en cuenta a la hora de condenar a la autora de este intento de homicidio en grado de tentativa, los atenuantes de obcecación cuando lo hizo y de reparación del daño, tras haber indemnizado a la víctima con 6.000 euros.

Por ello, de los siete años y medio de cárcel que se le pedían, se le ha rebajado, tras llegar a un acuerdo las partes, a dos años de cárcel y multa por lesiones de 15 días a razón de seis euros diarios. El abogado de la acusada ha solicitado la suspensión del ingreso en prisión para Carolina C. T., dado que carece de antecedentes penales y ha estado ya privada de libertad prácticamente un año, por lo que se comprometía a no acercarse a la víctima durante tres años y a no delinquir durante ese período.

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La sentencia, que se ha dictado in voce, es firme y contra ella no cabe recurso alguno.