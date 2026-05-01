Apuñalan a un hombre a escasos metros del Hospital Clínico en València

Los médicos del Hospital Clínico de València atendieron hace unos días a un hombre, de nacionalidad venezolana, que acudió al centro sanitario con una herida en el pecho realizada con un arma blanca. Le acompañaba su amigo quien explicó, a los sanitarios y a Levante-EMV, que se encontraban los dos sobre las doce de la noche sentados en un banco en la zona de las Facultades de Blasco Ibáñez cuando fueron abordados por un desconocido que, por sorpresa y sin dirigirles la palabra, apuñaló a su amigo.

Los dos huyeron a la carrera y entraron en el hospital para que fuera atendido de la herida que sufría en el pecho. Su amigo, tal y como relataba a este periódico, se quedó en la sala de espera pendiente de la evolución del herido mientras se alertaba a la Policía Nacional de la existencia de una persona con herida de arma blanca.

Los facultativos atendieron al joven, que presentaba una herida que le había afectado a la pleura, y fue ingresado en observación. Afortunadamente se encuentra estable y “mejorando poco a poco” tal y como ha explicado su amigo a Levante-EMV.

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Por su parte, la Policía Nacional que acudió de inmediato al centro sanitario, ha abierto una investigación para averiguar la identidad del agresor y esclarecer los motivos de este apuñalamiento.