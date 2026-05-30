Rescatan a dos ocupantes de un hidroavión tras amerizar frente a la costa de Sagunt

Dos personas han tenido que ser rescatadas este sábado del mar después de que la aeronave en la que viajaban se viera obligada a amerizar frente a la costa de Sagunt. El incidente, que se ha producido a primera hora de la mañana de este sábado, ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de emergencia coordinado por Salvamento Marítimo, en el que han participado medios aéreos y marítimos.

Según han informado fuentes de Salvamento Marítimo a este diario, el aviso se ha recibido a las 10.33 horas de la mañana a través del teléfono del servicio de Emergencias 112. En la llamada se alertaba de la presencia de un hidroavión amerizado en aguas próximas al litoral saguntino y de que sus dos ocupantes se encontraban en el mar con chaleco salvavidas pidiendo auxilio,

Tras recibir la alerta, el centro de coordinación de Salvamento Marítimo ha movilizado de su centro en València el helicóptero Helimer 220 y la embarcación de rescate rápido Salvamar Aldebarán. Paralelamente, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha movilizado una embarcación para colaborar en las labores de búsqueda y rescate.

Sanos y salvos

Mientras los efectivos se dirigían hacia la zona, una segunda comunicación de una particular, que navegaba por las proximidades en un kayak, informaba de que los dos tripulantes se encontraban en buen estado. Así con todo, desde el centro de coordinación han instruido al alertante a que permaneciera en el lugar para mantener contacto visual con los afectados hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Salvamento Marítimo ha movilizado un helicópeto Helimer 220 y la embarcación de rescate rápido Salvamar Aldebarán. / Salvamento Marítimo

Según informaron los tripulantes a los equipos de rescate, el incidente se ha producido durante unas maniobras, cuando el hidroavión se aproximó al mar y tomó contacto con el agua. Ya amerizados, un fallo mecánico les impedía despegar mientras la cabina comenzaba a inundarse rápidamente. Así, los dos pasajeros decidían abandonar la aeronave y lanzarse al mar mientras esperaban la llegada de los medios de rescate.

Finalmente, uno de los tripulantes fue rescatado por el helicóptero Helimer 220, mientras que el segundo fue recogido por la embarcación desplazada por los bomberos. Los dos fueron trasladados a una zona segura y, tras ser atendidos por los equipos de emergencia, manifestaron encontrarse en buen estado y no necesitar asistencia sanitaria.

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Investigación en curso

Una vez garantizada la seguridad de los ocupantes, los esfuerzos se centraron en la aeronave. El hidroavión, que permanecía semihundido, fue asegurado y posteriormente remolcado hasta puerto de Sagunt donde ha quedado amarrado para facilitar las inspecciones técnicas y las actuaciones que permitan esclarecer las causas del incidente.