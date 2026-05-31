La tía de Arancha y Luis Lorenzo, a su cuidadora: "Me tienen secuestrada. No me dejan irme a Asturias"

El actor Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Palomino, están acusados de maltratar a su tía, Isabel Suárez, que murió en casa de la pareja, en Rivas (Madrid) el 28 de junio de 2021. El testimonio de dos cuidadoras contratadas por la pareja ha apuntalado, según la fiscalía, las acusaciones de abandono y maltrato.

Una de esas cuidadoras, una mujer paraguaya llamada Otilia, ha declarado ante el juez que la anciana Isabel le dijo: "me tienen secuestrada, no me dejan irme". Otra cuidadora, Carmen, también declaró que Isabel estaba "muy triste porque no la dejaban irse a Asturias", según el sumario al que ha tenido acceso el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. El juicio contra Lorenzo y Palomino, acusados también de estafar a la anciana y de quedarse con parte de sus ahorros, empieza el 1 de junio.

Poder notarial

La acusación particular, que ejercen los hermanos y sobrinos asturianos de Isabel, y la fiscalía, consideran que Lorenzo y Palomino trazaron un plan para llevarse a la anciana de su casa en Grao (Asturias), lo que hicieron el 11 de marzo de 2021, instalarla en Madrid y quedarse con su dinero. Para conseguirlo, le hicieron firmar un testamento y un poder notarial en esa línea.

Los testimonios de las dos cuidadoras, que atendieron a Isabel en mayo de 2021, un mes antes de su muerte, son reveladores. Otilia aseguró al juez que la anciana estaba bien, "pero decía que le daban cosas para dormir". Eso sí, la anciana le contaba a su cuidadora que "la habían secuestrado, que la habían traído a Madrid engañada y sin ropa y que no le dejaban irse (a Asturias)". La cuidadora llegó a ver cardenales en el cuerpo de Isabel, que le dijo: "Oti, no sabes lo que me hacen cuando tú no estás".

Esta imagen del sumario del caso recoge a la anciana caída en el dormitorio de la casa de Palomino y Lorenzo, donde pasó los últimos tres meses de su vida. / SUCESOS

"No tiene a nadie más"

La cuidadora, que trabajó en la casa dos semanas en mayo, aseguró ante el juez que la anciana estaba "desnutrida" y la nevera, vacía. Que un día cocinó pasta para la anciana y que la sobrina, Arancha Palomino, le riñó cuando se enteró y le prohibió darle de comer. En otra ocasión, según su relato, le dejó su teléfono móvil a la anciana para que llamara a un familiar. Al enterarse la sobrina, le prohibió volver a hacerlo y le dijo que Isabel "no tiene a nadie más".

Lo cierto es que sus hermanos y sobrinos en Asturias llevaban meses intentado hablar con ella y terminaron denunciando su desaparición, lo que dio origen a la investigación de la Guardia Civil.

Prohibido usar el baño

Otilia comunicó a su coordinadora lo que ocurría y dejó la casa de Lorenzo y Palomino sin cobrar por su trabajo. Esta mujer también declarará en el juicio contra Lorenzo y Palomino. Si mantiene su versión, recordará que a Isabel le prohibieron usar el baño de la casa y hacían que bajara al baño del sótano del edificio para asearse.

También, que la anciana comentó que sus sobrinos querían "sacarle el dinero". Las dos mujeres valoraron ir a la policía a denunciar la situación de la anciana. Otilia, su cuidadora durante dos semanas, llegó a pedir disculpas ante la guardia civil y ante el juez por no haberlo hecho.

Nada en la nevera

En el juicio contra Lorenzo y Palomino también declarará otra cuidadora, Carmen, que estuvo unos días trabajando en la casa, también en mayo de 2021. Como Otilia, comprobó que había muy poca comida en la nevera y llegó incluso a darle a la anciana sándwich y fruta que ella llevaba para comer en el trabajo. Como Otilia, esta cuidadora insistió ante el juez en que, apenas un mes antes de morir, la anciana estaba bien, aunque un poco sorda, "andaba y hablaba bien". También explicó que estaba muy triste: "se quería ir a Asturias" y decía: "¿para qué me han traído?".

"Arrastrándose la señora"

La última cuidadora que tuvo la tía Isabel se llama Ana Elisabeth y está acusada en el juicio por encubrimiento de los malos tratos. Esta mujer fue contratada a finales del mes de mayo de 2021, primero a través de una empresa y luego por la pareja Palomino y Lorenzo directamente. Al principio, Ana se quejó a su responsable por la situación de la anciana. En el sumario constan audios que le enviaba contando lo que estaba ocurriendo.

Así, el 1 de junio, cuando Palomino lleva al notario a su anciana tía para que firme otro poder notarial sobre sus cuentas corrientes, la cuidadora escribe: "todo el día paquí pallá de notarios. La señora apenas podía caminar en plena calle Alcalá, cruzando la calle de muy mala manera, casi arrastrándose la señora y al final el notario no quiso dar fe porque no la ve en condiciones".

Cuidados básicos

Semanas después, esta cuidadora rompió con su empresa y fue contratada directamente por Arancha Palomino y Luis Lorenzo. Ana Elisabeth, que fue quien encontró el cadáver de la anciana el 28 de junio de 2021, detectó el "incumplimiento de los cuidados básicos" hacia la anciana pero decidió seguir trabajando para la pareja por "ánimo de lucro", según el auto de procesamiento contra ella.

La fiscalía sostiene que Lorenzo y Palomino pagaron a la cuidadora 6.300 euros antes y después de la muerte de la anciana. Pide para ella una condena de dos años y medio de prisión por un delito contra la integridad moral.

Abandonada en una cafetería

Uno de los episodios más tristes de los últimos meses de vida de la anciana Isabel Suárez también se verá en el juicio. El 17 de abril de 2021, una empleada de la cafetería Vips del centro comercial H20, a las afueras de Madrid, vio cómo una anciana se quedaba dormida y golpeaba su cabeza contra la mesa. La anciana estaba sola y tenía un cartel con un número de teléfono móvil. Los empleados de la cafetería, y luego dos policías locales, llamaron pero Arancha Palomino les contestó que estaban haciendo unas gestiones y que irían cuando concluyeran. En realidad estaban en el parque Warner de atracciones celebrando el cumpleaños de uno de los hijos.

Imagen tomada por empleados de una cafetería Vips para denunciar que la pareja había abandonado a la anciana allí durante 12 horas. / SUCESOS

La anciana estuvo en la cafetería, aturdida y somnolienta, desde las doce de la mañana hasta las nueve de la noche. Una empleada que la atendió declaró que la mujer tenía la idea de que iban a ir a buscarla para celebrar el cumpleaños de su sobrino.

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Otra trabajadora, escandalizada, le hizo una foto y escribió un hilo en Twitter denunciando el abandono de la anciana. Los testimonio de los empleados, que declararán en el juicio, insisten en que la anciana les comentó que quería volverse al norte, a Asturias. Estuvieron con ella casi diez horas. Cuando llegó su sobrina Arancha, se enfrentó con las trabajadoras y llegó a coger del brazo a su tía mientras le gritaba: "¿yo te trato mal, yo te trato mal?"