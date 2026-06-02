Piden 10 años de cárcel por secuestrar y maltratar a su novia de 15 años en la Costera

La sección primera de la Audiencia de València acoge este martes el juicio contra un agresor machista y maltratador habitual que, a sus 28 años de edad y con amplio historial delictivo, se enfrentará a una petición de una década de prisión.

El maltratador, comenzó una relación con una menor de 15 años tras conocerse por internet en 2022 “a pesar de que, el encausado, conocía su edad” y aprovechando un fin de semana, la convenció y se fueron a casa de él.

Una vez en la vivienda del joven, este le quitó el móvil a la niña dejándola incomunicada, controlando todos sus movimientos, y obligándola a realizar las tareas domésticas insultándola de forma vejatoria.

A medida que pasaban los días, el comportamiento hacia la menor fue cada vez más agresivo pasando de las manifestaciones verbales a la agresión física, con golpes en la cara; puñetazos en las costillas; y empujones, con el propósito de menoscabar su integridad física. Unas agresiones que se producían a diario.

Amenazaba con matarla

Viendo el infierno en el que se había convertido la convivencia, la víctima le dijo a su entonces pareja que quería marcharse y dejar la relación. A partir de ese momento, el maltratador encerró a la menor en casa, y cada vez que salía la amenazaba con “matarla” si la encontraba para así generar en la víctima una situación de temor e inseguridad que la llevó a ser incapaz de tomar cualquier decisión para poner fin a lo que estaba sufriendo.

Aún así, tras mes y medio aguantando los malos tratos decidió denunciar los hechos. La joven, que ahora tiene 18 años, sufre un síndrome ansioso depresivo y está en tratamiento psicológico y farmacológico por lo que ha vivido, presentando a día de hoy baja autoestima, ansiedad y anhedonia.

La Fiscalía pide 5 años de cárcel por un delito de detención ilegal; 3 años de cárcel como autor de un delito de malos tratos habituales en el ámbito de la violencia sobre la mujer; 1 año de prisión por un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia sobre la mujer; un año por un delito continuado de amenazas; y 30 días de localización por un delito leve continuado de injurias.

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Además, en vía de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la joven de 18 años con un total de 6.000 euros más los intereses