El jurado declara culpable a los tres acusados por el crimen del gestor inmobiliario de Manises

No ha habido sorpresas en el veredicto. El jurado popular que ha estado juzgando, desde el pasado lunes, el crimen del asesor inmobiliario de Manises, José María Lluna Taberner considera culpables de asesinato a Rosa R. F., a su primo Antonio F. C., y Darwin A. A. Los tres que, de común acuerdo, tras unos días de amistad y drogas, acabaron con su vida de una forma cruel la madrugada del 20 de marzo de 2024.

El móvil del crimen fue robarle 126.000 euros que la víctima tenía en su cuenta bancaria y que previamente Antonio había descubierto cuando José María pagó con un bizum y quedó al descubierto su saldo bancario. Para ello, los tres de común acuerdo, planificaron un robo que acabó con un cadáver de por medio y una confesión inesperada.

El cuestionario, con numerosas preguntas sobre los hechos y la posibilidad -como ya quedó de manifiesto durante toda la pasada semana en el juicio- que cada uno intentara reducir su participación o hasta exculparse, ha sido una tarea difícil para los 7 hombres y mujeres que han formado el tribunal popular. De hecho, durante el día de ayer estuvieron deliberando e incluso durante la mañana de hoy, hasta que pasadas las doce y media de la mañana han dado lectura al veredicto.

Así las cosas, han hecho caso a la petición del Fiscal de circunscribirse a los que se denominó hechos no controvertidos, es decir, lo que ocurrió en la habitación, pero también a los hechos periféricos que ponían de manifiesto el plan que habían urdido y cómo durante ese lapso de tiempo desde que lo agreden hasta que lo abandonan muerto, hay pruebas de la participación de los tres.

Para el jurado popular, ha sido un crimen excepcional pues han podido escuchar, paso por paso, lo que sucedió aquella madrugada y lo que le hicieron a José María, un hecho que casi nunca se da en un crimen. Las voces pidiendo ayuda, suplicando hasta el último aliento, así como las de los autores exigiéndole las claves del teléfono y la cuenta para robarle el dinero, tardarán mucho en olvidarlas tanto los hombre y mujeres del jurado como los familiares y público que asistió a la sesión inicial.

Las respuestas que el jurado ha dado a las cuestiones planteadas no dejan lugar a duda que José María sufrió de una forma despiadada e innecesaria pues queda probado que le introdujeron objetos por la boca -entre ellos un pañuelo de papel- que le interrumpió la entrada de aire y por tanto la asfixia.

En la lectura del veredicto también ha quedado claro que los tres no consiguieron su propósito, el de las claves para quitarle el dinero a la víctima, y por eso se marcharon de la vivienda intentando ocultar sus rostros y por una salida de emergencia.

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