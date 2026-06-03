Acepta 3 años de cárcel por intentar asesinar a un hombre en València

Fue un apuñalamiento por la espalda, de forma sorpresiva y con intención de acabar con su vida. Es lo que vivió un hombre que recibió varias puñaladas de parte de V. H. H., un delincuente habitual, que ese 22 de septiembre de 2023 fue directamente a por él, armado con un cuchillo, y atacándole sin esperárselo. Este miércoles el delincuente lo ha reconocido en el juicio que se ha celebrado en la Sección Quinta de la Audiencia de València.

Es más, la serie de puñaladas que le propinó el condenado a la víctima denota lo sorpresivo del ataque, ya que fue por la espalda. Lo hizo clavándole la primera cuchillada y, al sentir el pinchazo, la víctima se giró rápidamente, momento que fue aprovechado por V. H. H., para asestarle otra en el costado y, en el momento de intentar taponarse los cortes, ya completamente de frente, fue apuñalado en el estómago. Puntos clave donde se concentran algunos órganos vitales y que podrían haberle causado la muerte, siendo esa la intención del agresor.

El acusado, un delincuente habitual, ha acudido al juicio acompañado de un amigo y compañero de celda, para enfrentarse a los once años de cárcel que le pedía el Ministerio Fiscal como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa. Previamente, se le había ofrecido la posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad, es decir, reconocer los hechos y poderse acoger a una reducción de la pena, cosa que era posible al haber abonado la responsabilidad por las lesiones causadas.

Una rebaja significativa

Tras unos minutos de negociación entre las partes, el propio V. H. H., ha aceptado reconocerse como culpable de haber intentado matar a un hombre en una plaza de València y, por tanto, se ha celebrado el juicio para ratificar la conformidad y también la renuncia a recurrir la decisión judicial. Así las cosas, de los 11 años de cárcel que la Fiscalía le pedía como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa, se ha conformado con 3 años y 9 meses de prisión.

En esta rebaja sustancial de la pena también se ha valorado por las partes la denominada reparación del daño causado, es decir, la aplicación de una circunstancia atenuante que le ha rebajado considerablemente la pena inicial de prisión que le reclamaba el representante del Ministerio Público en la calificación de los hechos. Una reparación del daño consistente en haber abonado ya, antes del juicio, los 15.000 euros de responsabilidad por las lesiones que le causó, los días de curación e impeditivos, así como las secuelas y el daño estético.

El magistrado-presidente del tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia de València ha dado lectura "in voce" a la sentencia, comunicando a las partes su decisión de no recurrirla, por lo que es firme.

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La sentencia lleva, además, aparejada la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de la persona a la que intentó quitarle la vida. Una prohibición que entró en vigor este miércoles y que se prolongará por un espacio de diez años.