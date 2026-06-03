Nuevo crimen machista: un hombre estrangula a su mujer y se entrega a la Guardia Civil en Callosa de Segura

Un hombre ha estrangulado a su mujer en la mañana de este martes en Callosa de Segura, según ha confesado él mismo en el cuartel de la Guardia Civil, que investiga como crimen machista el asesinato. La Oficina de Comunicación de la Comandancia de Alicante confirmaba, por su parte, el presunto caso de homicidio en el ámbito de la violencia de género ocurrido en esta población de la Vega Baja. Los hechos se habrían producido en el domicilio donde se supone que convivían el presunto autor y la víctima, en uno de los bloques del conocido Barrio Lucas, en la salida del municipio a Redován. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informó en su cuenta en la red social X que estaban recabando datos de un asesinato machista en la provincia de Alicante.

No consta la existencia de denuncias previas de la pareja, ambos de nacionalidad española y naturales del propio municipio callosino, aunque el hombre tenía antecedentes de denuncia con dos mujeres anteriores, además de antecedentes penales por agresión y robo con intimidación, delitos por los que fue condenado con penas de cárcel.

La víctima, Patricia, de 48 años, había sufrido también violencia machista con otra pareja. No tenían hijos en común y tampoco residían menores en el domicilio. Según confirmó INFORMACIÓN fue el presunto autor del crimen quien se presentó sobre la una y media de la tarde ante el cuartel de la Guardia Civil del municipio y confesó que había estrangulado a su mujer tras una discusión. Antes, alertó por teléfono a los servicios sanitarios que había "una persona fallecida en la vivienda". El centro de salud se encuentra a escasos metros de la calle donde se ubica el edificio. Una fuente señala, además, que antes de acudir directamente al cuartel, también muy próximo a donde se produjeron los hechos, el presunto autor del asesinato se habría presentado en un despacho de abogados que conocía y que inmediatamente le señaló que se entregara. Fue detenido y el caso se encuentra siendo investigado por el Equipo Mujer Menor (EMUME).

Fachada del domicilio donde ha tenido lugar el crimen. / Áxel Álvarez

El crimen ha causado una gran consternación en Callosa de Segura. La alcaldesa, Amparo Serrano, firmó un decreto para establecer tres días de luto oficial, con la colocación de banderas a media asta en todos los edificios municipales y suspensión de actos festivos. "Queremos trasladar un mensaje unánime de rechazo y manifestar nuestra enérgica condena por el terrible hecho, así como hacer llegar nuestro apoyo y cercanía hacia el entorno de la víctima", ha insistido la regidora, que ha reiterado "la condena firme de esta Administración ante la violencia de género, reafirmando el compromiso institucional con su erradicación y la protección de las víctimas".

"Vivas nos queremos"

Más de quinientos vecinos de Callosa de Segura acudieron al minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento sobre las 19.30 horas en la plaza de España. Además de la alcaldesa Amparo Serrano y miembros del equipo de gobierno y la Corporación, acudió el subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, que dirigió unas palabras de condena, al igual que la regidora.

La Asociación de Mujeres de Callosa de Segura desplegó las pancartas que todos los lunes emplean para condenar cada uno de los asesinatos machistas que se producen en el país bajo el lema "Somos el grito de las que no están" y que en esta ocasión ha tocado de lleno a esta población de 20.000 habitantes. "Nunca pensábamos que íbamos a venir a condenar un asesinato machista de una vecina de Callosa", señaló. La hermana y una sobrina de la víctima se encontraban presentes entre los concentrados entre escenas de profundo dolor y emoción. Esos mismos familiares acudieron poco después a declarar en las dependencias de la Guardia Civil. "Esto no puede volver a suceder", señaló Pineda, mientras los concentrados gritaban "ni una menos". "Hay que decirlo de forma alta y clara. Esto es violencia machista", remarcó la alcaldesa Amparo Serrano.

Minuto de silencio tras el crimen machista que ha acabado con la vida de Patricia en Callosa de Segura / Áxel Álvarez

En dos meses y en la Vega Baja

Con Patricia, asesinada este martes, son ya cuatro las víctimas de violencia machista que ha registrado la comarca de la Vega Baja en apenas un par de meses. El 20 de marzo Aitana, una niña de tres años, moría ahorcada presuntamente por su padre en Torrevieja en un nuevo caso de violencia vicaria. El pasado día 16 de mayo fueron la esposa y el hijo de un guardia civil quienes morían por disparos presuntamente realizados por el agente en la casa cuartel de Dolores, donde residían. Marisol tenía 51 años. Su hijo Alberto era un joven de 24. En ambos casos a los crímenes siguió el suicidio de sus presuntos autores.

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En lo que va de año, 22 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, el número de víctimas asciende a 1.363 mujeres.