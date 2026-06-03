La jueza del caso Mango no descarta "la participación de terceras personas" en la muerte de Isak Andic

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, es el principal sospechoso de la muerte de su padre, pero no se descarta que podrían haber más implicados. Así lo considera el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell que ha pedido una serie de pruebas para "poder acreditar las circunstancias en las que se produjo la muerte del señor Isak Andic y poder determinar con exactitud la posible participación del señor Jonathan Andic, y si existieran terceras personas que participaran en los hechos".

En concreto, la jueza cree que existen un "cúmulo de indicios que podrían implicar al señor Jonathan Andic en la muerte de su padre" y por eso ha pedido nuevos informes y declaraciones en un auto adelantado por TVE. Así reclama a la compañía telefónica del teléfono de Jonathan Andic "las comunicaciones de voz, SMS y banda ancha móvil, tanto recibidas como emitidas" así como informar "de los abonados que participen en las comunicaciones".

La jueza recuerda que Jonathan Andic llamó a Estefanía Knuth, pareja del padre, antes que al 112 tras la caída mortal. El auto judicial insiste en que "tampoco tiene sentido que el señor Jonathan Andic le pidiera a la pareja del señor Isak Andic que acudiera a recogerlo" tras el accidente y recuerda que el sospechoso declaró "que era habitual que fuesen a caminar padre e hijo, cuestión que fue desmentida por el personal de servicio personal del señor Isak Andic".

En este sentido, no se descarta que Knuth acuda a prestar declaración como testigo en el juzgado. Ya lo hizo ante los Mossos y relató las malas relaciones que habían tenido padre e hijo en algunos momentos de su relación por cuestiones relacionadas con la dirección de Mango.

El auto también remarca que la propuesta de ir de ruta por Montserrat la trasladó Jonathan Andic a su padre el día 9 de diciembre, "cinco días antes del accidente y no dos semanas antes, como manifestó en sede policial" el acusado. También destaca que, en un principio, la hora para ir a pasear eran las 19:15 de la tarde pero que fueron por la mañana "teniendo en cuenta que a esa hora en invierno es de noche".

Viaje a Quito

Se sospecha de que cuando Jonathan entregó su móvil a los Mossos no había ningún mensaje antiguo, ya que no se pudo recuperar su Whatsapp al asegurar el sospechoso que le habían robado su teléfono en Quito en marzo de 2025. Por eso, la jueza también pide si este teléfono dio señal en ese viaje relámpago, aunque la defensa de Jonathan Andic afirmó que sí hace unos días. El auto también remarca que la secretaria de Jonathan Andic declaró que el acusado le pidió un billete para Ecuador con tres días de antelación a la partida y que no constaba en su agenda este viaje.

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell señala que hay varios indicios que apuntarían hacia Jonathan Andic, como los mensajes de WhatsApp entre padre e hijo, parcialmente recuperados por los Mossos, los accesos del vehículo del acusado hasta en tres ocasiones previas a la caída, las declaraciones de trestigos y los informes policiales.

Móvil recuperado

"De acuerdo con la investigación de Mossos, no se encontraría presente ninguna otra persona en el lugar de los hechos, disponiendo en este momento únicamente del testimonio del testigo presencial, el informe de la médica forense y el informe provisional de autopsia", indica la jueza. Como los agentes recuperaron el teléfono móvil de Andic, también se autoriza a los Mossos a acceder a este dispositivo para "esclarecer como se produjo el accidente".

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La juez también remarca que "se investigan unos hechos acaecidos el 14 de diciembre de 2024, en torno alas 12:30 - 12:40 horas, en la localidad de Collbató, en particular en una ruta de la montaña de Monstserrat proxima a las cuevas del Salnitre. Tras iniciar la caminata, don Isak Andic sufriría una caída, cayendo desde una altura muy elevada durante varios metros, lo que provocaría el fallecimiento del mismo. De acuerdo con la investigación en curso por parte de Mossos, la única persona que habria presenciado los hechos sería el hijo del mismo, con quien acudió a la zona de montaña. Este último relataría que caminaba 3 0 4 metros delante del siniestrado, momento en que escucharia un ruido de piedras cayendo, se acercaría al lugar del accidente, gritaría con el fin de obtener respuesta de su padre, sin poder observar nada al tratarse de una zona muy escarpada".