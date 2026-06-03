Vecinos de Callosa de Segura presenciaron en varias ocasiones agresiones e insultos de "El apio" a Patricia en plena calle

Callosa de Segura sigue consternada por el crimen machista que acabó con la vida de Patricia, de 48 años, a manos de su pareja, conocido como "El apio", de la misma edad, que la estranguló tras una discusión, según confesó él mismo en el cuartel de la Guardia Civil.

Ambos naturales del municipio, sus familias, sencillas, de origen humilde y no problemáticas, son conocidas en la localidad. La pareja mantenía una relación reciente, desde hace aproximadamente un año, y no tenían hijos en común. No constan denuncias previas por malos tratos, aunque él tenía antecedentes con dos mujeres anteriores y Patricia, que estaba divorciada, había sido víctima de violencia de género en su primer matrimonio, cuando tuvo dos hijas, una mayor de edad y otra adolescente. Con todo, no consta que residieran menores en el domicilio donde ocurrieron los hechos, en uno de los bloques del conocido Barrio Lucas, en la salida de Callosa a Redován.

Sus vecinos lamentan que le hayan arrebatado la vida de esa manera tan "cruel y atroz", y la recuerdan por su bonita sonrisa, pese a tener una vida nada fácil. Sufrió un cáncer muy agresivo. Cuando se divorció, incluso acudió al Ayuntamiento para pedir una ayuda para el alquiler del primer inmueble en el que residió tras separarse. Ahora estaba en desempleo.

Patricia, de 48 años, víctima de la violencia machista / Cedida

"El apio" era conocido en el pueblo por su agresividad y fechorías, con antecedentes penales por agresión y robo con intimidación, delitos por los que fue condenado con penas de cárcel. Al poco tiempo de salir de prisión, alrededor de 2022, también acudió al Consistorio, de manos de un voluntario que ayudaba a presos, para buscar trabajo.

José, "El Apio", presunto autor del asesinato de su pareja, cuando fue detenido en 2008 tras asaltar 8 gasolineras en 24 horas en la Vega Baja / LOINO

"Sus padres no podían con él, y también recibían malos tratos por su parte", explican sus vecinos, que añaden que "ellos son una familia de toda la vida de Callosa, trabajadores, pero el hijo les salió así". Su expareja también huía de él, rememoran. A patricia la agredió e insultó en plena calle en numerosas ocasiones, según atestiguan los vecinos, aunque, como en otros muchos casos, nadie denunció. De hecho, solo un 2 % de las denuncias por violencia de género provienen de allegados de la víctima.

Lo describen como "un criminal" y "un racista" con "poca educación". "Era habitual que insultara a quien pasaba por su lado, y Patricia terminaba disculpándose por él, como si hubiera sido ella quien hubiera cometido esos actos", cuentan.

"El Apio": ocho atracos a gasolineras en 24 horas En la segunda semana de noviembre de 2008 la Guardia Civil detuvo a un hombre, entonces de 31 años, más conocido como "El Apio", al que atribuyó once delitos de robo con violencia e intimidación. Sus objetivos fueron ocho gasolineras de la Vega Baja y tres robos de vehículos cometidos en apenas 24 horas, como recogía INFORMACIÓN en aquel momento. En uno de sus asaltos fue sorprendido por la Policía Local de Crevillent y realizó varios disparos al aire. El verano del mismo año había sido arrestado tras retener contra su voluntad a su excompañera y por intentar atropellar a varios agentes de la Guardia Civil durante los hechos. Cumplió más de una década de cárcel por aquellos delitos. Se había rehabilitado tras años marcados por la adicción. Este martes fue detenido como presunto asesino de su pareja, Patricia.

Confesión

Fue el presunto autor del crimen quien se presentó sobre la una y media de la tarde ante el cuartel de la Guardia Civil del municipio y confesó que había estrangulado a su mujer tras una discusión. Antes, alertó por teléfono a los servicios sanitarios de que había "una persona fallecida en la vivienda". El centro de salud se encuentra a escasos metros de la calle donde se ubica el edificio.

Patricia, asesinada por su pareja tras una discusión / Cedida

Además, antes de acudir directamente al cuartel, también muy próximo a donde se produjeron los hechos, se habría presentado en un despacho de abogados que conocía y que inmediatamente le señaló que se entregara. Fue detenido y el caso se encuentra siendo investigado por el Equipo Mujer Menor (EMUME).

Condena

El Ministerio de Igualdad ha condenado este miércoles este feminicidio por violencia de género. La ministra Ana Redondo García y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante este nuevo crimen machista, trasladando todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada instan a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

Ayuda en el 016 El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad. Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. "Es un deber de toda la sociedad reaccionar", concluye el ministerio.

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Alicante ha convocado un minuto de silencio este jueves a las 12 horas en la puerta del organismo.

El mismo día de los hechos, la alcaldesa, Amparo Serrano, firmó un decreto para establecer tres días de luto oficial, con la colocación de banderas a media asta en todos los edificios municipales y suspensión de actos festivos. "Queremos trasladar un mensaje unánime de rechazo y manifestar nuestra enérgica condena por el terrible hecho, así como hacer llegar nuestro apoyo y cercanía hacia el entorno de la víctima", insistió la regidora, que reiteró "la condena firme de esta Administración ante la violencia de género, reafirmando el compromiso institucional con su erradicación y la protección de las víctimas".

"Vivas nos queremos"

Más de quinientos vecinos acudieron al minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento sobre las 19.30 horas en la plaza de España. Además de la alcaldesa y miembros del equipo de gobierno y la Corporación, acudió el subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, que dirigió unas palabras de condena, al igual que la regidora.

La Asociación de Mujeres de Callosa de Segura desplegó las pancartas que todos los lunes emplean para condenar cada uno de los asesinatos machistas que se producen en el país bajo el lema "Somos el grito de las que no están". En esta ocasión tocaba de lleno a esta población de 20.000 habitantes. "Nunca pensábamos que íbamos a venir a condenar un asesinato machista de una vecina de Callosa", señaló. La hermana y una sobrina de la víctima se encontraban presentes entre los concentrados entre escenas de profundo dolor y emoción. Esos mismos familiares acudieron poco después a declarar en las dependencias de la Guardia Civil. "Esto no puede volver a suceder", señaló Pineda, mientras los concentrados gritaban "ni una menos". "Hay que decirlo de forma alta y clara. Esto es violencia machista", remarcó Serrano.

Minuto de silencio tras el crimen machista que ha acabado con la vida de Patricia en Callosa de Segura / Áxel Álvarez

En dos meses y en la Vega Baja

Con Patricia, asesinada este martes, son ya cuatro las víctimas de violencia machista que ha registrado la comarca de la Vega Baja en apenas un par de meses. El 20 de marzo Aitana, una niña de tres años, moría ahorcada presuntamente por su padre en Torrevieja en un nuevo caso de violencia vicaria. El pasado día 16 de mayo fueron la esposa y el hijo de un guardia civil quienes morían por disparos presuntamente realizados por el agente con su propia arma reglamentaria en la casa cuartel de Dolores, donde residían. Marisol tenía 51 años. Su hijo Alberto era un joven de 24. En ambos casos, tras los crímenes sus presuntos autores se suicidaron.

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En lo que va de año, 23 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, el número de víctimas asciende a 1.364 mujeres.