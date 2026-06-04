Un traficante de drogas de Gandia se enfrenta a 5 años de cárcel y multa de 35.000 euros

La próxima semana la Audiencia de València acogerá el juicio contra un vecino de Gandia, P. M. G., acusado de un delito de tráfico de drogas, que realizaba desde su vivienda de la zona del Abad Solà-Plaça Elíptica.

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Gandia realizaron en agosto de 2024 un registro domiciliario autorizado por el juzgado de Instrucción 2, hallando en la vivienda del acusado diversas cantidades de droga -cocaína y MDMA-, una báscula de precisión, fleje y 175 euros en billetes fraccionados procedentes de la venta a terceros de dichas sustancias.

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El Ministerio Fiscal acusa al gandiense de un delito contra la salud pública y pide para él una pena de prisión de 5 años, así como una multa de 35.000 euros.