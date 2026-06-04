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Dos exhibicionistas detenidos en València en 24 horas

El de Extramurs mostró sus genitales a una niña que esperaba en el coche a su padre

El otro salió se un seto y se encaró con un menor que esperaba a sus amigos

La Policía Nacional ha detenido a los dos exhibicionistas en un mismo día

La Policía Nacional ha detenido a los dos exhibicionistas en un mismo día / GERMAN CABALLERO

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Hay delitos que parecían haber quedado atrás, pero la realidad demuestra que todavía existen. La Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de cometer un delito de exhibicionismo en tan solo varias horas de diferencia. Un delito que hacía tiempo que no se detectaba y que ahora, en menos de veinticuatro horas, se ha producido dos veces.

El primer caso de exhibicionismo ocurría este martes en la zona de Extramurs, cuando se recibía una denuncia de la existencia de un hombre que había mostrado sus genitales a una niña que estaba en el interior de un coche. Según ha podido saber este periódico, la niña que estaba sentada en la parte trasera del vehículo miraba por la ventana y comenzó a gritar al ver la escena. Su madre, que estaba en el asiento del copiloto, al ver la situación alertó a su esposo de lo que estaba ocurriendo. Es más, ante los gritos de la niña, el propio padre se apresuró a bajar de casa y rápidamente llamó a la Policía.

Orden de alejamiento de la zona

El exhibicionista, ante los gritos de la niña y al ver que el padre estaba ya bajo, huyó a la carrera, siendo detenido por la Policía Nacional a escasos metros del lugar gracias a la descripción facilitada.

Tras ser puesto a disposición judicial, el detenido ha reconocido los hechos y se ha conformado con la multa impuesta, además de una orden de alejamiento de la zona donde se exhibió, por espacio de dos años.

El segundo hombre en mostrar sus genitales, era detenido a las pocas horas, en una calle próxima al centro de la ciudad de València, cuando, escondido tras un arbusto, salió masturbándose y se fue hacia un chico que estaba esperando a unos amigos.

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El chico lo denunció a la Policía y, el hombre de 40 años, fue detenido por "agitar de manera obscena su miembro viril" ante el joven, que es menor de edad, pasando a disposición judicial.

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