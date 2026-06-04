Muere un joven valenciano en Caspe durante una pelea entre temporeros

Un temporero valenciano de 27 años murió anoche en Caspe a manos de otro temporero que le propinó una paliza en la plaza Aragón. Antes de las 23.00 horas, aproximadamente, tuvo lugar este enfrentamiento por causas que en este momento está investigando la Guardia Civil, cuyos efectivos han desplegado un operativo en la zona para detener al homicida, que se dio a la fuga tras cometer la agresión. En estos momentos, no se ha practicado ninguna detención.

Según ha explicado la alcaldesa de Caspe, Ana Jarque (PP), el fallecido es una de esas personas a las que se denomina “flotantes”, es decir, que no reside de continuo en el pueblo a excepción de los meses de la recogida de la fruta. Al parecer, lo hace junto a su padre en una ETT orientada a la contratación de temporeros y a ambos se les ha podido ver en Caspe a lo largo de los últimos años según ha comentado la alcaldesa.

Precisamente, el progenitor se personó anoche en el lugar de los hechos tras conocer la noticia. Varios vecinos consultados por este diario han coincidido en que el difunto inició la trifulca en la plaza Aragón, a escasos metros del centro de salud de este municipio zaragozano, aunque será la investigación del Instituto Armado la que determine las causas del crimen. “El que falleció fue el que provocaba la pelea y el otro (el homicida) le gritó varias veces: ‘Por favor, hermano, no quiero pelea’. Le pararon para que no hubiera pelea”, ha explicado una joven.

Ha sido esta misma chica quien ha relatado que el primer puñetazo lo propinó el fallecido, lo que provocó la reacción del prófugo. “Le dio otro en la cara, un segundo mientras estaba agachado y en el suelo otra vez. Salió corriendo por las escaleras de al lado del bar”, ha continuado.

En ese momento se generó un gran revuelo en la plaza Aragón, donde tienen su parada los autobuses. Una vecina intentó auxiliar a la víctima, otro vecino salió con una silla de ruedas del consultorio y, al ir a dejarla para coger una camilla, salieron los sanitarios.

De la investigación se ha hecho cargo la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) y de las pesquisas se ha dado traslado a la Plaza Única de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Caspe. Su titular, la jueza Sara Uriel, autorizó el levantamiento del cadáver ya de madrugada y, a las 03.30 horas, los servicios funerarios ya se habían hecho cargo del cuerpo para trasladarlo al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), donde está previsto que se le practique la autopsia a lo largo de este jueves.

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En estos momentos, la Guardia Civil se ha desplegado en el punto de parada de los autobuses, en la misma plaza Aragón, para controlar a los usuarios que se están bajando y subiendo a lo largo de toda la mañana.