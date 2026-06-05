Condenados un padre y sus dos hijos a 6 años de cárcel por intentar matar a un familiar suyo en El Puig

“Esto no va a quedar así. Que pase lo que tenga que pasar”. Y pasó. Es la advertencia que el patriarca de la familia hizo a la Policía Local de El Puig aquella tarde de agosto de 2024 en un bar de la localidad. La Sección Quinta de la Audiencia de València ha acogido este jueves el juicio contra un padre y sus dos hijos por apuñalar, hasta en 25 ocasiones, a un familiar suyo que es sobrino y primo de los condenados.

José R. C. y sus hijos, José y Pedro R. G., se enfrentaban a 14 años de cárcel como autores de un delito de asesinato en grado de tentativa y, tras reconocer los hechos, han llegado a un acuerdo, viendo reducida su condena hasta los 6 años de cárcel como autores de un delito de homicidio en grado de tentativa, con el agravante de abuso de superioridad y la atenuante de reparación parcial del daño.

No había intención de matarlo

El abogado de uno de los tres condenados tenía claro que, cuando le asestaron 25 puñaladas a su familiar, no había intención de asesinarlo, pues con muchas menos hubiesen podido acabar con la vida de la víctima.

Los hechos arrancaron la tarde del 3 de agosto de 2024 en un bar de El Puig de Santa María cuando el padre, ahora condenado, comenzó una discusión con su sobrino en la que llegó a intervenir la Policía Local.

A la llegada de los agentes policiales que acudieron para intentar apaciguar los ánimos exaltados -se desconoce el motivo de la discusión-, el padre manifestó a la patrulla actuante que “esto no iba a quedar así”. Y para que estuvieran sabedores si los volvían a requerir por lo mismo, que tuvieran claro que “iba a llamar a su familia para que pasara lo que tuviera que pasar”.

Una media hora después de lanzar estas advertencias ante la Policía Local, José R. C., acompañado por sus dos hijos José y Pedro R. G., fueron todos ellos armados con navajas en busca del sobrino y primo de los ahora condenados para zanjar la discusión.

Y lo hicieron asestándole 25 puñaladas en diversas partes del cuerpo, cuyas heridas tardaron en curar dos meses y medio, necesitando tratamiento médico y quedando con secuelas físicas, neurológicas y psiquiátricas.

Orden de alejamiento durante 20 años

Este jueves respondían por lo que le habían hecho a su familiar, y aceptaban la condena de seis años de cárcel para cada uno de ellos como autores de un delito de homicidio en grado de tentativa, con el agravante de abuso de superioridad -lo apuñalaron los tres hasta en 25 ocasiones- y la atenuante de reparación parcial del daño, pues ya han consignado 13.000 de los 68.903 euros que deben abonar, conjunta y solidariamente, a su familiar en concepto de responsabilidad civil por las lesiones causadas y las secuelas que se le han quedado.

La magistrada-presidente de la Sección Quinta de la Audiencia de València les ha dado un plazo de tres años para que abonen los 68.903 euros restantes que adeudan a la víctima por estos conceptos. Además, se le ha impuesto la prohibición de acercarse a menos de 300 metros del sobrino y primo de los condenados durante un período de 20 años.

Noticias relacionadas

La sentencia, que se ha dictado “in voce”, es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.