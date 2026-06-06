El desgarro de una familia de Dénia: "El dolor no prescribe, queremos recuperar a nuestro Juan y darle sepultura"

"Vamos a seguir aquí hasta que podamos recuperar a nuestro Juan. El dolor no prescribe", afirmaba ayer César, uno de los hermanos de Juan Navarro, el hombre asesinado hace 33 años presuntamente por sus padres, una de sus hermanas (Mari Luz) y el esposo de ésta en Dénia y al que los supuestos autores del crimen habrían descuartizado y enterrado en el corral de la casa de la calle Hospital de Dénia donde entonces vivían.

La familia está rota de dolor. Hoy volverán a "velar" a su forma a Juan. Llevan toda esta semana reuniéndose en el jardincito que está arriba de la céntrica Plaça del Consell, junto al ayuntamiento y a pocos metros de la casa de la calle Hospital donde ya han hallado los primeros huesos del cadáver. Sus hermanos y sobrinos, una familia larguísima y muy unida, quieren cerrar esta herida. Han intentado que se reabriera el caso. Está prescrito. César, el hermano que seguía a Juan, que era el mayor (son nueve), repite que "el dolor no prescribe" y que no tendrán paz hasta que logren recuperar el cuerpo y "darle sepultura".

Los hermanos (todos menos Mari Luz, quien habría confesado a sus familiares el crimen antes de Navidad: les dijo que no sabía si lo había soñado) han colgado una pancarta en la barandilla que está junto al ayuntamiento. "Queremos el cuerpo de nuestro hermano Juan", se lee. Afirman que no van a dejar de acudir todos los días a concentrarse en este lugar de Dénia. Quieren que la dueña de la casa, Antonia, quien vive allí desde hace 18 años, les permita seguir excavando para recuperar los restos de Juan. También aseguran que deberían ser los jueces, forenses y la policía científica quienes ordenaran y llevaran a cabo la exhumación del cadáver. Los primeros huesos encontrados, al parecer de una pierna, están en poder de la Policía Nacional, que ha tomado muestras de ADN a la familia y está realizando los análisis y cotejando las pruebas para cerciorarse de que el cuerpo es de Juan Navarro, quien tenía 27 años cuando se lo tragó la tierra.

"Llevó 33 años deseando reencontrarme con mi hermano. Siempre había tenido la esperanza de que siguiera vivo", indicaba César, quien insiste en que la familia está destrozada, rota de tristeza. "Es muy duro enterarte tanto tiempo después de que a tu hermano lo han matado tus padres", añade.

El padre, llamado también Juan, falleció en 2009. Se llevó el secreto a la tumba. Antonia, la madre, de 71 años, asegura que fue su marido el que cometió el crimen. Confirma que enterraron al hijo mayor en el corral de esa casa de la calle Hospital.

Alfons Padilla

La dueña de la casa está abrumada. Cuando la familia de Juan Navarro le pide que les deje buscar más restos de su hermano, ella les emplaza a hablar con su abogado. Les dice que ella no puede ya hacer nada, que "es cosa de la policía".

Enterrar a Juan dignamente

"Estamos desesperadas", afirman dos de las hermanas. "No descansamos nosotros ni descansa él, Juan. No podemos empezar a cerrar esta herida hasta que lo recuperemos y le demos sepultura como a cualquier otro ser humano".

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El crimen ha prescrito. El desgarro sigue vivo, lacerante. "Nunca superaremos esto, pero enterrar a Juan dignamente nos ayudará a sentir un poco de paz", advierte César.