En Manacor
Detenidos dos menores por difundir fotos íntimas de una amiga en Mallorca
Los chicos reprodujeron las imágenes cuando las víctima les prestó su teléfono durante una fiesta
La Policía Nacional ha detenido a dos menores en Manacor (Mallorca) por reproducir sin permiso y difundir fotos íntimas de una conocida, también menor de 18 años. Los chicos descubrieron las imágenes cuando la víctima les prestó su móvil para cambiar la música en una fiesta, les hicieron fotos sin su consentimiento y las enviaron a otros amigos. Están imputados por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
La Policía Nacional de la Comisaria Manacor inició una investigación como consecuencia de la denuncia interpuesta a principios del mes de mayo por una joven menor de edad, que relataba que dos chicos habían obtenido imágenes íntimas a través de su teléfono móvil sin su consentimiento y las habían difundido.
Según el relato de la víctima, había coincidido con ellos en una fiesta. Los dos chicos le pidieron su teléfono para cambiar la música a través de una aplicación. Uno de ellos vio en ese momento la clave de desbloqueo del móvil y la memorizó. Esto les permitió acceder luego a una carpeta oculta donde la menor tenía fotos íntimas sin que se enterase. Los chicos hicieron fotos de estas imágenes y las difundieron a través de un grupo de mensajería.
La menor se enteró posteriormente de que los chicos se habían jactado de que tenían fotos íntimas de ella y que las habían difundido entre varios conocidos, por lo que presentó una denuncia ante la Policía Nacional.
Los agentes de la Comisaria de Manacor iniciaron las pesquisas de investigación para la identificación de los presuntos autores y esclarecer lo ocurrido.
Las gestiones se realizaron con la máxima premura, no solo para identificar a los responsables, sino para detener la difusión de las imágenes de la menor. Los dos chicos fueron arrestados como presuntos a autores de un delito contra la intimidad.
La Policía Nacional quiere trasladar un mensaje a las familias sobre la importancia de la prevención y concienciación sobre el uso responsable del teléfono y los riesgos asociados a la obtención de imágenes de carácter íntimo sin consentimiento de menores de edad.
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