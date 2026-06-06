Prisión para un atracador de 60 años que asaltó a una niña de 14 para robarle una cadena en València

"Cállate y no grites". De esta forma, un hombre de 60 años, se acercó por detrás a una niña de 14 años y le arrancó del cuello la cadena que llevaba. Ocurrió este jueves, sobre las tres de la tarde, en la escalera de salida del metro de la estación de Sant Isidre.

La niña, al verse sorprendida por la espalda y notar cómo alguien le ponía la mano en el cuello para arrancarle la cadena, comenzó a gritar, lo que motivó que el delincuente le arrebatara de un tirón la joya y se diera a la fuga rápidamente.

Un usuario del metro le siguió

Un hombre que en ese momento también subía por las escaleras de la estación de metro, al oír los gritos de la niña, se percató de lo que estaba sucediendo y, tras comprobar que la chica estaba bien, salió detrás de él para seguirlo a una distancia prudencial. Gracias a eso pudo alertar a la Policía Nacional de lo que acababa de presenciar y darles la descripción de cómo iba vestido el ladrón, así como su ubicación.

Los agentes se desplazaron rápidamente al lugar y, mientras una patrulla atendía a la menor, otras daban una batida por la zona, localizando, gracias a esa descripción aportada por el testigo, al presunto delincuente, quien fue detenido. La rapidez de la actuación ha permitido, además, recuperar la cadena de oro de la chica, que el presunto atracador seguía llevando encima. Tras ser arrestado, fue conducido al complejo policial de Zapadores, donde se instruyeron las diligencias por el robo que, junto con el detenido, han sido entregadas este viernes en el juzgado de guardia de València.

Una decena de robos violentos

El ladrón, con un amplio historial delictivo, sobre todo por hechos similares en el Camp de Túria, especialmente en Vilamarxant, en cuyo cuartel de la Guardia Civil es muy conocido ya que acumula casi una decena de detenciones por robos violentos similares al de Sant Isidre, ha ingresado en prisión este viernes por decisión del juez de guardia, tomada a instancias de la Fiscalía.

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La medida de prisión ha estado motivada por la multireincidencia delictiva del arrestado, que desde este viernes por la tarde-noche se encuentra ya en el centro penitenciario Antoni Asunción-Valencia II de Picassent.