Una ambulancia vuelca por una colisión en València

Una de las imágenes del día en València, Corpus aparte, ha sido la de una ambulancia volcada en uno de los cruces de la ciudad. El incidente se ha producido pocos minutos antes de las seis de la tarde en el puente Nueve de Octubre. El incidente se ha producido después de que el vehículo haya sido arrollado por otro vehícula mientras estaba haciendo un servicio de transporte rutinario; es decir, que no estaba atendiendo un aviso del el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu), como explican fuentes oficiales de la Conselleria de Sanidad.

La ambulancia es un Transporte No Asistido (TNA) gestionado por una empresa privada, aunque lleva el logo de la Generalitat Valenciana. Ha sido la propia empresa la que ha evacuado al conductor o conductora. El equipo del Samu que se ha trasladado al lugar del incidente no ha abierto un expediente al tratarse de un accidente leve, pero una mujer que viajaba en el otro vehículo sí que ha sido trasladada al hospital Doctor Peset de València. También han acudido agentes de la Policía Local como se observa en la imagen que ilustra esta noticia.