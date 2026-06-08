Seis años de cárcel por introducir 6 kilos de cocaína en dos maletas por el aeropuerto de Manises

Sucede más de lo que parece, aunque no deja de sorprender la juventud de los autores en este tipo de tráfico de drogas internacional. Un chico y una chica de 25 y 26 años, respectivamente, han sido juzgados este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia de València acusados de un delito contra la salud pública.

Tomaron un vuelo desde Sao Paulo, en Brasil, hasta Manises en València, llevando consigo dos maletas con ropa y, debajo, tres kilos de cocaína en cada una, ocultos en un doble fondo y separados por una placa de plástico ajustada a cada maleta.

Fue cuando pasaron sus equipajes por el escáner cuando la Guardia Civil detectó esa extraña placa de plástico que hacía de doble fondo, por lo que decidió apartarlos e inspeccionar ambas maletas. Los dos facturaron, de común acuerdo, las maletas para transportarlas a España con la intención de obtener un beneficio patrimonial.

Ocurrió hace un año, a principios de junio de 2025, y tras confirmar que lo que llevaban era cocaína en polvo, fueron detenidos y puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Quart de Poblet Plaza Nº 3, quien decretó la prisión provisional de la pareja.

Un valor de 195.000 euros

Los servicios farmacéuticos del Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana confirmaron, una vez analizada la sustancia, que se trataba de cocaína de una pureza del setenta y ocho por ciento. Los seis kilos incautados hubieran alcanzado en el mercado ilícito y venta al por mayor 195.000 euros.

La Fiscalía solicitaba una pena de 8 años de cárcel para cada uno de ellos y una multa de medio millón de euros. No obstante, la acusación pública también pedía que se pudiera acordar la sustitución parcial de las penas por la expulsión del territorio nacional. La pretensión era el cumplimiento de seis años de prisión y los otros dos restantes, se sustituyan por la expulsión con prohibición de regreso a España por un período de 10 años.

En el juicio celebrado este lunes, tanto A. R. L., de 25 años, como I. V. D. C. A., de 24 años, han aceptado los cargos y se han declarado autores de un delito contra la salud pública, llegando a un acuerdo de conformidad al aceptar 6 años de cárcel, es decir, cuatro en España y los otros dos restantes, siendo la expulsión del territorio nacional.

Cumplir en Brasil

El abogado de la pareja ha explicado a Levante-EMV que va a tratar, por vía penitenciaria, que cumplan directamente en una prisión de Brasil los cuatro años que se les han impuesto en España. Sobre todo, por la vertiente del arraigo, al no tener ambos jóvenes aquí a ninguna persona y, si cumplen la pena en su país, podrán estar cerca de sus familias.

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La sentencia que se ha dictado “in voce” es firme y contra la misma, no cabe recurso alguno.