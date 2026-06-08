"Justicia para Juan": los familiares del vecino de Dénia asesinado hace 33 años irrumpen en la comisaría de la Policía Nacional

Han recorrido la calle Marqués de Campo de Dénia al grito de "justicia para Juan". Han llegado al puerto y han decidido, sobre la marcha, plantarse ante la comisaría de la Policía Nacional. Y, una vez allí, han irrumpido en el edificio. Ha sido una cosa totalmente espontánea. Los agentes, sorprendidos, han actuado con mucha mano izquierda. Los familiares de Juan Navarro han reclamado poder recuperar su cuerpo y darle "una sepultura digna como a cualquier otro ser humano". Tenía 27 años cuando lo asesinaron presuntamente su padre (falleció en 2009), su madre, una de sus hermanas (que es la que ahora habría confesado el crimen) y el marido de ésta. Está enterrado en la casa donde hace 33 años lo mataron y descuartizaron. Los familiares han recuperado varios huesos, que están en poder de la Policía Nacional y servirán para hacer las pruebas de ADN y comprobar que, efectivamente, son del hombre que llevaba desaparecido desde hacía décadas (el asesinato fue en 1993, pero la desaparición no se denunció hasta el año 2000) y al que sus otros hermanos y sobrinos (son una familia larguísima) habían tenido hasta ahora la esperanza de encontrar con vida.

Alfons Padilla

La familia ha recorrido la gran calle de Dénia. Han recibido muestras de apoyo de muchos vecinos. En la comisaría de la Policía Nacional, también han gritado con ganas. Están rotos de dolor. Afirman que es muy duro enterarse, tras 33 años, de que a Juan lo mataron sus padres, una de sus hermanas y el marido de ésta. Presentaron en el juzgado un recurso para abrir el caso. Pero el asesinato estaría prescrito. No se dan por vencidos. Quieren volver a recurrir. Y aseguran que no descansarán en paz hasta que recuperen todos los restos mortales de Juan y lo puedan enterrar dignamente.

Algunos de los familiares, en la puerta de la comisaría de Dénia / A. P. F.

Esta familia ha colgado carteles en la barandilla de la Plaça de l'Ajuntament. A pocos metros está la casa de la calle Hospital en la que están enterrados los restos. La dueña de la vivienda está abrumada, sobrepasada por todo esto. Le pide a la familia que hablen con su abogado y con la Policía, que ella poco puede hacer.

Los familiares bajo las pancartas que han colgado en la barandilla de la Plaça de l'Ajuntament / A. P. F.

Los hermanos y sobrinos de Juan Navarro, una estirpe muy numerosa, han acampado en el jardín que está en la parte más alta de la Plaça del Consell, también cerca de la casa de la calle Hospital en cuyo corral (ahora está enlosado) está enterrado el cuerpo. Dicen que no se marcharán hasta que les dejen exhumar el cadáver de Juan.

Noticias relacionadas

"Somos hijos de Dénia"

La desesperación de esta familia es tan grande que hoy han irrumpido en la comisaría de Dénia. Aseguran que no van a parar hasta recuperar el cuerpo de Juan. "Es una cuestión de humanidad", repiten. Recalcan que ellos también son "hijos de Dénia" e instan al alcalde, Vicent Grimalt, a ayudarles y a hacer fuerza para que el juzgado les permita exhumar el cadáver.