El portugués que robó un catamarán de 1,5 millones del puerto de València se enfrenta a cuatro años de prisión

Un mecánico portugués de 37 años, J. P. N. C., será juzgado este martes en la Audiencia de València como autor de un delito de hurto y otro de falsificación tras robar un catamarán del puerto de València y, mientras intentaba venderlo por internet, lo tuvo atracado en el puerto de Gandia hace ahora tres años.

El acusado localizó la documentación del catamarán en su interior y elaboró un contrato falso entre la verdadera dueña y él mismo. En el documento adquiría por 270.000 euros el barco de 1,5 millones de euros y así fingía ser su titular. Ello le dio pie a cambiar la numeración de registro de la embarcación, el nombre del barco y la bandera, pudiendo sacarlo del puerto de València y atracarlo en aguas de Gandia.

Tras este trámite puso en venta el catamarán, a través de una página de internet, por un precio muy inferior al de mercado. Le surgió un comprador que receló del precio tan bajo para esa embarcación, por lo que comenzó a sospechar que no fuera de él o que lo hubiese obtenido de forma ilícita. El posible comprador analizó las fotografías de la embarcación y se percató de que conocía el nombre de la nave, por lo que alertó de inmediato a su dueña real.

Fueron agentes de la Policía Nacional quienes recuperaron la embarcación al saber de su existencia en el puerto de la capital de la Safor y que, valorada en 1,5 millones de euros, podía ser la misma que fue denunciada como robada en mayo de 2023 en aguas de la capital del Turia.

Así las cosas, los agentes confirmaron que el catamarán llevaba varios días atracado en el puerto gandiense en un amarre temporal, por lo que identificaron a la persona que contrató el mismo y que, para sorpresa de los policías, afirmó ser el dueño de la embarcación y que la había adquirido hace un par de meses.

Contrato de mecánico

Los policías realizaron diversas investigaciones y comprobaron que el hombre, de nacionalidad portuguesa, había sido contratado por la dueña del catamarán para trabajar durante dos semanas como mecánico de la nave. Como era el responsable del mantenimiento de los motores de la embarcación disponía de las llaves y, estando en el puerto de València, robó la embarcación trasladándose por mar hasta el puerto de Gandia donde lo atracó “sin autorización de su propietaria e incorporándolo a su patrimonio” según relata la Fiscalía en su escrito de acusación.

Cuando la Policía Nacional se incautó del barco faltaban de su interior diversos objetos que J. P. N. C., sustrajo entre ellos una moto acuática y una lancha zodiac que pudieron ser recuperados y devueltos a su legítima propietaria. También no estaba en el puesto de mando del catamarán una radio y tres emisoras, además de otros efectos que no pudieron ser recuperados.

Además de por el robo del catamarán, los agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Gandia detenían a este ciudadano portugués porque tenía una orden de arresto como supuesto autor de un delito de robo con fuerza en una vivienda del municipio alicantino de Santa Pola.

El Ministerio Fiscal pide por el hurto del barco una pena de tres años de cárcel y, por el delito de falsificación de documento privado en concurso de normas con un delito de estafa en grado de tentativa, un año de prisión.

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Además, deberá indemnizar a la propietaria del barco con la suma de los efectos sustraídos y no recuperados, así como 92.000 euros por los daños causados en su barco.