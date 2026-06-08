Las violaciones aumentan un 23 % en la Comunitat Valenciana

Las violaciones se han incrementado un 23 % en la Comunitat Valenciana en el primer trimestre de 2026. No solo han aumentado los delitos contra la libertad sexual (73 más), sino que las agresiones sexuales con penetración se han disparado en un 22,8 por ciento en los primeros tres meses de este año con respecto a los del año anterior. El triste aumento de las violaciones deja 23 víctimas destrozadas más en lo que llevamos de 2026. Eso sin contar abril y mayo, lo que denota que los delincuentes sexuales dispuestos a atentar contra las mujeres han aumentado tanto en número como en resultados. La cara amarga del delito que se extrae de los datos publicados por el Ministerio del Interior y en donde la Comunitat Valenciana no sale bien parada, pues en general aumenta la criminalidad convencional un 5,8 por ciento; aumentan las infracciones penales un 4,7 por ciento y suben también los ciberdelitos en un 0,4 por ciento.

Una radiografía muy dura porque no se trata de meras cifras, sino que detrás de cada delito hay una vida, una historia, una gente a la que se le despoja de esa sensación de seguridad.

Se ha matado más en estos primeros meses de 2026 que en el mismo período del año pasado. Los homicidios dolosos y asesinatos consumados han aumentado, pasando a ser ya 12 frente a los 9 de 2025. Una cifra que, casi con toda seguridad, no quedará ahí.

Isabel Olmos

Pero no solo eso, se ha secuestrado a más gente en lo que va de año, pasando de tres a cinco personas, lo que convierte a este delito en uno de los que más ha subido con ese 66,7 por ciento con respecto al ejercicio anterior.

Mientras las agresiones sexuales han sufrido un repunte muy preocupante, la criminalidad en la Comunitat Valenciana también deja otros aspectos como los robos con fuerza en domicilios y establecimientos, que han descendido un 1,1 por ciento, pasando de los 3.950 en 2025 a los 3.906 en estos tres primeros meses de 2026. También han descendido los robos con fuerza en los domicilios, concretamente 44 menos, o lo que es lo mismo, una rebaja de un cuatro por ciento, pasando de los 3.201 robos durante el primer trimestre del año a los 3.074 en 2026.

Hay más hurtos ahora que antes, pues se ha disparado en más de un millar esta tipología de delito, pasando de los 16.562 de primeros de 2025 a los 17.617 de este año, es decir, 1.055 más, poniendo así de manifiesto ese importante repunte de los amantes de lo ajeno en la Comunitat Valenciana.

También hay más tráfico de drogas, otro delito que aumenta un 6,7 por ciento en los primeros tres meses de este 2026, llegando a los 755 casos por los 658 del pasado año por estas mismas fechas.

Y el resto de criminalidad convencional también aumenta en un 6,9 por ciento, pasando de los 29.097 a los 31.094, mientras que, curiosamente, se roban muchos menos vehículos ahora que antes, llegando a bajar un 8,6 por ciento, y aun así se han sustraído 755 coches y motos en los tres primeros meses del año.

Noticias relacionadas

Todo este goteo incesante hace que la Comunitat Valenciana haya experimentado un aumento significativo de la criminalidad en los primeros meses de 2026. Sube prácticamente cualquier delito, si exceptuamos las tentativas de homicidio doloso o asesinato en grado de tentativa, que han pasado de 39 a 29, o los ciberdelitos que, esos sí, han descendido un 23,1 por ciento, viéndose reducidos en 385, pero aun así, se siguen cometiendo delitos por la red, alcanzando estos primeros meses ya las 1.279 víctimas.