Las redes sociales permiten a la Guardia Civil desmantelar dos puntos de venta de droga en Llíria y la Pobla de Vallbona

Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de la Pobla de Vallbona ha desarticulado sendos puntos de venta de drogas en la misma Pobla y en Llíria deteniendo a tres personas e investigando a una cuarta por su relación con estos hechos.

Las redes sociales fueron vitales para iniciar esta operación de la Guardia Civil dado que se localizaron varias fotografías y vídeos donde se aparecía una persona junto a diversas sustancias estupefacientes y objetos de valor. Este alarde hizo sospechar a los agentes de la Benemérita que la persona en cuestión pudiera estar realizando una actividad ilegal.

Los agentes del puesto de la Pobla de Vallbona pudieron localizar dos viviendas que podían estar relacionadas con puntos de venta de sustancias estupefacientes, por lo que el pasado mayo se procedió al registro simultáneo de ambos domicilios, uno en Llíria y otro en la Pobla de Vallbona.

Se aprehendieron 1,2 kilos de marihuana; 1,6 kilos de hachís, y 68 gramos de cocaína. También se halló una pistola de aire comprimido con características similares a un arma de fuego real.

Por ello se procedía a la detención de tres hombres de 26, 55 y 54 años de edad y nacionalidad española y un cuarto de 40 años ha sido investigado. Se les atribuyen los delitos contra la salud pública; blanqueo de capitales; y tenencia ilícita de armas.

Además, a uno de los detenidos se le imputa otro delito: contra la seguridad vial al circular con un vehículo careciendo del correspondiente permiso de conducir. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Llíria Plaza número 8.

Droga en el aeropuerto entre jabones y carpetas

Por su parte, agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de València a un hombre de 48 años de edad que transportaba más de 3,5 kilos de heroína en su maleta, y lo hacía ocultándolos en varias cajas de jabones y en carpetas.

Los hechos se produjeron hace unas semanas, cuando agentes adscritos a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado –UDYCO- de la Brigada Provincial de Policía Judicial de València, mientras realizaban las oportunas labores de control en el aeropuerto de la capital del Turia, detectaron a un hombre que acababa de aterrizar de un vuelo procedente de Sudáfrica, con escala en Suiza, con actitud nerviosa y esquiva, llevando una maleta de grandes dimensiones.

Los policías, ante las sospechas, registraron sus pertenencias, hallando dentro de la maleta dos carpetas, en cuyas tapas se ocultaban cuatro planchas con 1,3 kilos de heroína. También hallaron diversas cajas de jabón con otros 2,1 kilos de la misma droga.

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La sustancia estupefaciente fue intervenida por los agentes y se detuvo al hombre como autor de un delito de tráfico de drogas, pasando a disposición judicial.