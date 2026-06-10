Un enfermero pierde su plaza en Moncada por espiar el historial médico de su pareja una veintena de veces

Hay formas, a veces inpensables, que un machista llega a desarrollar para controlar a su pareja. Incluso si abusa de su puesto de trabajo en temas que son totalmente privados de ella, como es el caso de su historial médico. Es lo que hizo José Antonio M. R., en una veintena de ocasiones, para controlar lo que no puede por ley: a su pareja.

El juicio celebrado este martes en la Sección Cuarta de la Audiencia de València comenzaba con hora y cuarto de retraso porque, para llegar a un acuerdo de conformidad, debía abonar la responsabilidad civil que conlleva lo que ha hecho. Y eso retrasó el inicio de la sesión.

Nada más entrar en el juicio, el presidente de la sala le preguntaba al acusado si conocía los hechos que se le imputaban. José Antonio, funcionario y de 60 años de edad, ha contestado: “¿Me los lee?” y su abogado ha interrumpido la sesión diciéndole al magistrado que “sí los conoce, los hemos visto esta mañana”.

No iba a ser la primera intervención del enfermero condenado, pues, aunque se había alcanzado un acuerdo de conformidad, el acusado tenía muchas dudas sobre su futuro.

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Accedió 23 veces en cinco meses

Reconocía que, valiéndose de su condición de enfermero en el Centro de Salud de Moncada, dependiente de la Generalitat Valenciana, estuvo accediendo de manera ilegítima y sin su consentimiento a los datos médicos de su entonces compañera sentimental.

Se trata de los datos sanitarios de la mujer que estaban en el sistema informático de un hospital valenciano. Juan Antonio M. R., utilizó sus claves de acceso a las que tenía por su profesión y consultó los datos de su pareja hasta en 23 veces desde el 30 de mayo hasta octubre de 2021. Obtuvo datos que no podía disponer, entrando en el sistema incluso a las tres o las cuatro de la madrugada.

La Fiscalía le acusaba de un delito continuado de descubrimiento de secretos y pedía una pena de tres años y nueve meses de prisión, así como inhabilitación absoluta por espacio de 8 años y una multa de 18 meses a razón de nueve euros diarios.

El abogado y la fiscal llegaban a un acuerdo mediante el cual Juan Antonio es culpable de los hechos, pero se ha tenido en cuenta la concurrencia atenuante de reparación muy cualificada al haber resarcido la responsabilidad civil de 4.000 euros que ha ingresado en la cuenta de la víctima. Por ello se le reducía la condena a dos años de prisión e inhabilitación absoluta por un período de tres años, y multa de siete meses a razón de seis euros diarios.

¿Pero puedo trabajar en la privada?

Nada más dar lectura a la condena, Juan Antonio M. R., preguntaba al tribunal sobre “si me pueden explicar eso de la inhabilitación absoluta” recordándoles a todos que “tengo que velar por mi futuro. “Sé que como enfermero no podré, pero ¿y como celador?” preguntaba a todos.

El magistrado-presidente de la Sección Cuarta le leía de nuevo la condena y José Antonio le volvía a interrumpir preguntándole sobre su inhabilitación: “¿La plaza la pierdo? ¿Y en la privada?” El juez le contestaba que afecta a su empleo público y el enfermero respondía con un “vale, vale”.

Ya más conforme con la pena que iba a aceptar, el acusado les dijo a los presentes que “pregunto porque no sé. Cuando se ejecute la sentencia, es para saber dónde sí y dónde no podré trabajar, porque yo necesito trabajar”.

Una vez quedaba claro que aceptaba la conformidad y, por tanto, se declaraba culpable de lo que había hecho, su abogado solicitaba la suspensión de la pena de dos años de cárcel por ser su primer delito y haber reparado el daño con el pago de la responsabilidad civil.

Cuatro años sin delinquir

La fiscal no se oponía y la acusación particular, en representación de la víctima, tampoco. Es por ello que, por parte del tribunal, se le suspendía la pena de prisión, sujeta a que durante los próximos cuatro años no cometa ningún delito.

Ahora se inicia el procedimiento administrativo respecto a la plaza de enfermero dado que, José Antonio M. R., es funcionario de la Conselleria de Sanitat y la condena conlleva la inhabilitación absoluta.

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La sentencia, dictada “in voce”, es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.