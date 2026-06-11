La banda que estafó a 85 personas en España y Francia se enfrenta a 11 años de cárcel

Collares de Swarovski, gafas de Prada o bolsos de Louis Vuitton, entre otros caprichos. Ochenta y cinco víctimas, siete imputados y medio millón de euros estafados. Ese es el balance de una operación del Equipo @ de la Guardia Civil de Sagunt en donde los acusados se enfrentan a 11 años y 6 meses de prisión por un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito de estafa agravada -por el valor de lo defraudado y el elevado número de víctimas- y un delito continuado de falsedad en documento.

La Sección Tercera de la Audiencia de València acogerá el próximo 19 de junio el juicio contra un grupo dedicado a cometer defraudaciones en masa y que urdieron un plan para beneficiarse con ello. Bajo el pretexto de compraventa de vehículos de segunda mano, publicaban en internet anuncios o repartían folletos de publicidad que dejaban en los limpiaparabrisas. Así las cosas, unos ejercían el papel de “captadores” recabando los potenciales compradores o vendedores y, a la postre, víctimas.

Los autores se encargaban de gestionar el cambio de titular para así acceder a la documentación personal de la víctima. Una vez obtenían sus datos, una parte de la trama daba de alta líneas telefónicas y habilitaba la contratación electrónica certificada para poder abrir cuentas corrientes en dos entidades bancarias y asociar tarjetas de crédito, así como pedir préstamos para adquirir productos, en este caso a una conocida empresa nacional de préstamos y a una entidad bancaria.

Cambio de voces y falsos contratos

El grupo criminal lo tenía todo planeado. Si la documentación suplantada era de una mujer, había dos de ellas en el grupo que eran las encargadas de hablar con las entidades financieras. Si la documentación era de un hombre, había otros dos que se hacían pasar por el supuesto cliente.

Además, presentaban nóminas confeccionadas “de manera mendaz” según sostiene la Fiscalía, y en la que figuraban datos de empresas reales con las que no mantenían ninguna relación laboral.

En total, el grupo de estafadores suplantó a 85 personas físicas y empresas entre el mes de mayo de 2020 y febrero de 2022.

En 18 provincias españolas

A una entidad bancaria le estafaron 457.078 euros, mientras que a una conocida empresa prestamista 16.961 euros porque los 107.450 solicitados no se llegaron a formalizar de forma definitiva al ser anuladas las operaciones. Ambas entidades reclaman el perjuicio patrimonial.

Fue una denuncia ante la Guardia Civil de Sagunt la que motivó la Operación Deal y el Equipo @ comenzó a investigar, pues sus cabecillas se movían de forma itinerante entre Francia y España. Se localizó a 18 empresas afectadas y a 85 víctimas repartidas en las provincias de Álava, Barcelona, Burgos, Cantabria, Castellón, Girona, Gijón, Granada, Guadalajara, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Palencia, Tarragona, València, Valladolid y Zaragoza.

Los cabecillas eran un padre y sus 2 hijos

El avance de la investigación permitió averiguar que los cabecillas de la organización eran un padre, A. L. B., de 60 años, y sus dos hijos, D. L. A. y T. L. A., con cometidos específicos. El progenitor se encargaba de la captación de la documentación, mientras que los hijos realizaban las estafas y las usurpaciones.

Los detenidos realizaban ellos mismos las falsificaciones de la documentación, copiando los logotipos de las empresas locales, según la provincia en la que actuaban. Posteriormente, esta documentación era entregada en las entidades de crédito donde obtenían la financiación.

Durante la operación, el equipo investigador averiguó que los detenidos no ejercían ningún tipo de actividad laboral, si bien gozaban de un elevado nivel de vida, gastando el dinero estafado en casinos, ocio, spas, salones de belleza e incluso operaciones de estética.

Registros en tres viviendas de Paterna

Los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de la Guardia Civil en València, irrumpían en tres viviendas de Paterna donde fueron detenidos 4 hombres de edades comprendidas entre 26 y 60 años, de nacionalidades italiana, española, mejicana y portuguesa, y 2 mujeres de 29 y 31 años, de nacionalidades española y portuguesa, respectivamente.

En las viviendas se hallaron joyas de Swarovski, artículos de marcas de alta gama, una escritura de compraventa de una vivienda, de una caravana, electrodomésticos nuevos, teléfonos móviles, televisores y ordenadores, así como 196 billetes de 50 euros, dos de 20 y uno de 10, lo que supuso la incautación de casi 10.000 euros en efectivo.

Tras las detenciones practicadas, el padre y los dos hijos ingresaron en prisión por orden del juzgado de Instrucción 2 de Sagunt, quedando en libertad varios meses después, a la espera de juicio junto con el resto del grupo criminal.

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Ahora, seis de los detenidos se enfrentan a 11 años y 6 meses de prisión por un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito de estafa agravada —por el valor de lo defraudado y el elevado número de víctimas— y un delito continuado de falsedad en documento. La séptima detenida, como autora de un delito de falsedad documental, afronta una petición de un año y nueve meses de cárcel.