Ratificadas las penas de prisión a los 5 condenados de abusos sexuales a menores en la secta de Vistabella

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Tsjcv) ha confirmado este jueves las penas de entre tres años y medio y siete años de prisión impuestas por la Audiencia Provincial de Castellón a cinco miembros de la comunidad pseudorreligiosa asentada en una masía de la localidad de Vistabella del Maestrat de la masia La Chaparra por abusar sexualmente de menores de edad.

El Alto Tribunal valenciano, eso sí, ha estimado parcialmente los recursos de apelación interpuestos por dos de las condenadas contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia castellonense el pasado mes de marzo. Durante este tiempo en el que ha estado en marcha la apelación, el documental La Chaparra, de Movistar+, ha abordado el caso con testimonios de varias víctimas.

Respecto a la primera, el Tsjcv ha eliminado la agravación consistente en cometer los hechos con la concurrencia de dos o más personas, y para la segunda, la agravación de parentesco derivada del hecho de ser tía de la víctima. En cualquier caso, ninguna de esas modificaciones tiene incidencia en las condenas concretas, que se mantienen por tanto inalterables.

Cabe recordar que el Tío Toni murió en prisión provisional aquejado de múltiples dolencias y que por tanto tenía su responsabilidad penal extinguida, a pesar de haber cometido la inmensa mayoría de las presuntas agresiones sexuales desde 1990 a 2022, más de 30 años en los que encabezó el grupo pseudorreligioso con puño de hierro, instalando el temor entre más de 40 personas que llegaron a vivir en La Chaparra y tantas otras que frecuentaban el lugar. Muchos estaban convencidos de los poderes sanadores de Toni, a quien consideraban «un ser de luz» que se comunicaba con Dios.

Caso a caso

La viuda del líder, una mujer de 74 años, recibió una condena de 3 años y 6 meses de prisión. Debido a que ya ha pasado dos en prisión provisional, con casi total probabilidad no regresará a la cárcel.

Se la condena solo por uno de los hechos: la Audiencia Provincial de Castellón ahora ratificada por el Tsjcv considera que fue cooperante necesaria de un delito de abuso sexual con acceso carnal del Tío Toni contra una menor de 13 años. Se trata de una víctima que había denunciado que la mujer de Toni estaba en la puerta durante un abuso en el que el líder aducía que debía curarle «los ovarios porque estaban negros». Ese era el pretexto del líder de la secta para introducirle los dedos y tocarle los pechos.

El tribunal castellonense apreció la atenuante muy cualificada de cuasi prescripción, ya que en el momento en el que se puso la denuncia los hechos estaban cercanos a prescribir.

El caso de la nuera de Toni es similar, aunque además de la cuasi prescripción también se aplicó otra atenuante muy cualificada de alteración psíquica. Y es que ella, que pasó dos años en prisión preventiva por esto, fue la primera víctima conocida de Toni, como dictaminó un perito forense en el juicio, y su «sistema de creencias fue manipulado» desde los 15 años, según la sentencia. Estaba bajo el «control absoluto» de Toni, dicen los magistrados.

Por eso, aparte de las absoluciones de muchos delitos, las condenas que sí recibió son también por su cooperación necesaria durante dos abusos sexuales (uno de ellos con acceso carnal de Toni).

En el primero de esos casos, por el que la nuera es condenada a 2 años de cárcel, el tribunal castellonense la consideró responsable de llamar en varias ocasiones a una niña de 15 años para ir a la habitación del líder, quien allí le ponía la maquinita (como en la secta se llamaba a un vibrador de Toni). La sentencia detalla que la nuera no estaba presente, excepto una vez que le «sujetó las manos» a la víctima.

La otra situación por la que se la condena a otros tres años de cárcel es parecida: una niña de 12 años a quien también llamaba para entrar a la habitación y a quien estuvo «tocándole la mano para tranquilizarla» mientras Toni perpetraba su abuso sexual con la maquinita.

Las peores condenas

La condena de mayor calibre se la llevó la madre de dos víctimas que posibilitó que sus dos hijas menores fueran abusadas por Toni, y que incluso en uno de los casos manifestó envidia por que el líder hubiera elegido a su hija por delante de ella misma. El tribunal la condena por ser cómplice por comisión u omisión de dos delitos continuados de abusos sexuales, a 5 años y 2 años respectivamente, 7 años en total. A la hija mayor, Toni la agredió con penetración. «La acusada venía obligada legalmente a actuar para impedir la conducta de Toni y neutralizar así la fuente de peligro y no lo hizo, sino que conoció y consintió las acciones de Toni sobre su hija», se especifica en la sentencia judicial.

El único hombre de la secta acusado, a quien se le atribuían dos tocamientos a niños, fue condenado a 5 años de prisión por uno de esos casos. «En una acampada con todos los niños, en la tienda de campaña, el acusado empezó a palparle los genitales y le hizo una masturbación», relata el texto.

Otra mujer recibió una condena de 3 años y 6 meses por cooperadora necesaria en una agresión a su sobrina de Toni. Esta acusada, tía de la víctima, la cogió de las manos encima de la cabeza mientras el gurú sexual la masturbaba.

El líder se atribuía poderes sanadores de los que carecía y acabó constituyendo en torno a sí un grupo de adeptos bajo la creencia de que él era un ser de luz y que debían salvar al mundo, salvación que pasaba por realizar prácticas y rituales sexuales, con él mismo fundamentalmente como protagonista.

Esa comunidad se acabó asentando en la masía llamada ‘La Chaparra’, situada en Vistabella del Maestrat y donde tuvieron lugar entre 2007, aproximadamente, y 2022, abusos sexuales a los menores de edad, quienes crecían “asumiendo un sistema de valores, creencias y principios” que imponía el ‘Tío Toni’, tal y como recoge el relato de hechos declarados probados por la Audiencia y que fueron confirmados este jueves por el Tsjcv.

Sentencia "totalmente correcta"

Tras analizar los recursos de los cinco condenados -cuatro mujeres y un hombre-, la Sala de lo Civil y Penal ha concluido que la sentencia de la Audiencia de Castellón es “totalmente correcta”, tanto por lo que se refiere a la valoración de la prueba obrante en la causa y practicada en el juicio como a las consecuencias de índole jurídico que se derivan de los hechos.

“Se cumplen en los testimonios analizados los requisitos jurisprudenciales de ausencia de ánimo espurio, elementos corroboradores de carácter periférico y persistencia en la incriminación”, precisan los magistrados sobre las declaraciones de las víctimas.

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