Condenado a dos años de cárcel por traficar con droga alfa en València

Hablar por teléfono mientras se conduce puede provocar un accidente de irreparables consecuencias, más allá de la pérdida de medio carné de conducir. Pero si además llevas droga alfa para vender a terceros, se complica mucho más la situación. La Sección Quinta de la Audiencia de València ha juzgado este jueves a un hombre acusado de un delito contra la salud pública tras ser sorprendido con varias dosis de alfa-PiHP, una droga sintética estimulante, también conocida como “flakka”.

Se trata de una sustancia estupefaciente muy peligrosa, de bajo precio y gran potencial destructivo. Una droga que se ha puesto de moda en ciertos círculos y donde en València ya se ha cobrado varias víctimas. Tal y como ha venido contando Levante-EMV, una de las muertes por esta droga que más impactó fue la ocurrida en un residencial del barrio de Campanar, concretamente en el número 107 de la avenida del Maestro Rodrigo, a escasos metros del edificio calcinado en febrero de 2024, y donde un joven de 23 años falleció al precipitarse desde el piso 14 de una de las cuatro torres de viviendas que componen el complejo.

Ocultaba una bolsa con la droga y una balanza

Así las cosas, Francisco José F. L., de 41 años de edad, ha reconocido que llevaba droga alfa para venderla a terceras personas. Circulaba con su moto mientras hablaba por el teléfono móvil, a pleno mediodía del mes de julio, una patrulla de la Policía Nacional le dio el alto y procedió a identificarlo. En teoría, todo normal hasta que los agentes detectaron un cierto nerviosismo y una actitud esquiva. Hacía todo lo posible por ocultar una bolsa de color azul que, al final, fue intervenida por los agentes.

Al abrir la bolsa que intentaba ocultar, los agentes hallaron en su interior varios envoltorios con 11,6 gramos de droga Alfa-PHiP y una pequeña báscula digital, hechos por los que la Fiscalía le pedía cuatro años de cárcel por tráfico de drogas y una multa de 900 euros.

El acusado ha reconocido que traficaba con la droga y llegaba a un pacto de conformidad mediante el cual se le rebajaba la pena de 4 a 2 años de cárcel y se le quedaba una multa de 350 euros.

Francisco José aceptaba el delito y su abogado solicitaba la suspensión de la pena, es decir, el ingreso en prisión, dado que carecía de antecedentes penales. La fiscalía reconocía que se cumplían los requisitos dado que la condena es de hasta dos años y carecía de antecedentes penales, por lo que se le suspendía con la condición de que no delinquiese en los próximos tres años.

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La sentencia, dictada “in voce” es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.