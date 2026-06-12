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Piden prisión permanente revisable para el hombre que estranguló a su hermana con el cordón de las llaves en València

El fratricidio ocurrido en febrero de 2024 en el valenciano barrio de l'Olivereta llega a juicio. El acusado, entonces de 54 años, fue arrestado por la Policía Nacional instantes después de matar a su hermana, de 61 años con el cordón de las llaves que la víctima portaba en el cuellos. El crimen, ocurrido en la casa familia, en la calle Brasil de València, será juzgado por un jurado en los próximos meses. La acusación particular pide prisión permanente revisable o, en su defecto, 25 años por asesinato, ya que considera que la víctima, María, no pudo defenderse, mientras que la Fiscalía solicita 15 años de cárcel por homicidio simple.

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