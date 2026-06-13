Asaltan con explosivos una sucursal bancaria en Casinos
Los asaltantes entraron al local, pero no fueron capaces de hacerse con el dinero de las cajas fuertes
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Una banda de ladrones ha asaltado durante esta madrugada una sucursal bancaria en la localidad valenciana de Casinos, según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.
Los hechos han ocurrido sobre las 3.30 horas de este sábado. Las mismas fuentes relatan que un integrante de la banda puso explosivos para conseguir acceder a la sucursal. Los asaltantes entraron al local, pero no fueron capaces de hacerse con el dinero de las cajas fuertes.
Como consecuencia de los explosivos, además de la sucursal, un coche se ha visto afectado. La Policía Judicial de Llíria se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.
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