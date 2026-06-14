Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio de vegetación en Segart
En el lugar trabajan dos unidades terrestres y una helitransportada de los Bomberos de la Generalitat
EFE
Bomberos del Consorcio Provincial y de la Generalitat trabajan para tratar de extinguir un incendio declarado esta tarde en una zona de vegetación del término municipal de Segart, en la provincia de Valencia, y la evolución del fuego es positiva.
Según ha informado el Consorcio, a las 15:12 horas de este domingo se ha recibido el aviso de un fuego en una zona de vegetación junto al Camino Murtal de Segart, en el extremo este de la Calderona.
En el lugar trabajan dos unidades terrestres y una helitransportada de los Bomberos de la Generalitat, así como dos autobombas, tres medios aéreos y una dotación más de bomberos del Consorcio Provincial.
La evolución del incendio es "positiva" y de momento está catalogado como "incendio de vegetación", sin que haya llegado a ser forestal, según las fuentes.
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