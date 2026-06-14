Cae en Valencia una red dedicada a la explotación sexual de víctimas transexuales

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la prostitución de víctimas transexuales en Valencia. En la operación, han sido detenidas cinco personas, cuatro mujeres y un hombre de entre 27 y 54 años, y se ha conseguido liberar a un total de nueve víctimas que se encontraban retenidas en contra de su voluntad y obligadas a consumir drogas.

Se efectuaron dos entradas y registros en las que se intervino dinero en efectivo y diversas sustancias estupefacientes tales como metanfetamina, cocaína, tusi --cocaína rosa-- y marihuana, así como una balanza de precisión y documentación relativa a los servicios sexuales, según ha detallado Jefatura en un comunicado.

La investigación dio comienzo a finales del pasado año a raíz de un control de seguridad realizado en vía pública, donde los agentes identificaron a un varón que resultaría tratarse del principal sospechoso, el cual portaba diversos teléfonos móviles y libretas con anotaciones relativas a servicios sexuales, por lo que la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia se hizo cargo de las pesquisas.

Gracias a las indagaciones policiales se averiguó la existencia de una organización criminal dedicada a delitos relativos a la prostitución, la cual habría establecido un sistema de gestión jerarquizado en el que determinadas personas se encargaban de la dirección general, mientras que otras asumían el control presencial de la casa, así como el reparto económico y la publicidad en internet.

Circuito económico organizado

Por otra parte, la investigación económica permitió detectar movimientos compatibles con la actividad investigada, incluyendo ingresos en efectivo, transferencias y gastos asociados a páginas de anuncios de contenido sexual. Asimismo, la Policía Nacional detectó una operativa económica destinada a dificultar el seguimiento del dinero, a través de cuentas bancarias a nombre de otras personas y desde donde se distribuían los beneficios.

Férreo control

La operación concluyó a finales del mes de mayo con la realización de dos entradas y registros, siendo uno de los domicilios utilizado como casa de citas. Como resultado del operativo policial, se consiguió liberar a nueve víctimas transexuales, las cuales eran obligadas a prestar servicios sexuales, en ocasiones de forma coactiva bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Además, se encontraban sometidas a un "férreo" control de movimientos e imposición de multas económicas lo que demostraba su situación de vulnerabilidad. Durante los registros, se intervino dinero en efectivo, diversas sustancias estupefacientes tales como metanfetamina, cocaína, tusi y marihuana, una balanza de precisión y útiles para la manipulación de las drogas. También se localizaron dispositivos electrónicos, así como documentación manuscrita relacionada con los servicios sexuales y el tráfico de drogas.

Drogas a los clientes

Según las pesquisas, se averiguó que en la casa se ofrecía a los clientes sustancias como cocaína, tusi, medicamentos para la disfunción eréctil o 'popper' que eran vendidas, lo que generaba un beneficio adicional para la organización. Como resultado de la investigación, se detuvo a cinco personas integrantes de la organización como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal, prostitución coactiva y tráfico de drogas.

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La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.