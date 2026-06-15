La Audiencia de Valencia pide que se investigue a los policías locales que negaron la violación de Rafa Mir

La sentencia que condena al futbolista Rafa Mir a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual y a su compañero, Pablo Jara, a dos años y medio también por agredir sexualmente a otra joven, pone de manifiesto la mala praxis en la actuación de la Policía Local de Bétera que fue la primera en acudir a la llamada de emergencia.

Los agentes de la Policía Local de Bétera que intervinieron faltaron a la verdad, pues el Tribunal acredita que sí se cometieron dichas agresiones sexuales, y por tanto ni aplicaron el protocolo ni alertaron a la Guardia Civil.

Se reían de ellas

Un apartado de la sentencia hecha pública este lunes, señala que las dos víctimas de las agresiones sexuales pusieron de manifiesto “la indolencia de la Policía Local para protegerlas, señalando incluso que se reían junto a los acusados”.

Una de las víctimas relató lo ocurrido a una agente femenina que acudió junto con sus compañeros y que, por vergüenza, no contó las agresiones a los policías varones hasta que vio a una mujer policía "que le infundió más confianza, y se aproximó a ella para darle cuenta de lo que le había pasado" y en donde, además, un testigo declaraba que las vio algo retiradas -víctima y mujer policía- hablando.

Es más, en el juicio y bajo juramento, uno de los Policías Locales actuantes declaró que estaba al lado de las dos y escuchó que "la denunciante dijo que fue al baño voluntariamente y que se sintió incómoda" y, para refrendar a su superior, la agente femenina dijo en sede judicial "con mucho nerviosismo e inseguridad" por ser una de sus primeras actuaciones como agente de policía de Bétera, que la víctima de agresión sexual le dijo "que la intimidad había sido consentida", cosa que la sentencia contradice la versión de los policías.

Así las cosas, el Tribunal considera necesaria una investigación del comportamiento que tuvieron los agentes de la Policía Local de Bétera que acudieron y considera que debe llevarse a cabo “una investigación de este comportamiento mediante la oportuna deducción de testimonio, dada la flagrante contradicción de su versión con la de las denunciantes”.

Incluso la agente femenina de la Policía Local de Bétera que acudió al servicio policial y que habló con una de las víctimas, apartada y porque le daba más confianza a la chica, señala la sentencia que dio como pretexto que "era una de sus primeras actuaciones".