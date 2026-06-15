Detenido en Alicante por estafar 30.000 € con el timo del falso gestor bancario

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un joven de 19 años acusado de estafar 30.000 euros mediante el conocido método del falso gestor bancario, una modalidad de fraude en la que los delincuentes se hacen pasar por empleados de entidades financieras para ganarse la confianza de sus víctimas y obtener sus credenciales.

La investigación se inició después de que la víctima denunciara los hechos en Alicante tras recibir una supuesta notificación de su banco en la que se le advertía de una transferencia de 15.000 euros. En el mensaje figuraba además un número de teléfono de contacto al que la propia víctima llamó ante la duda generada por el aviso.

Al otro lado de la línea respondió una persona que dijo ser empleado de su entidad bancaria. Según la denuncia, el supuesto gestor le aseguró que se había detectado una operación irregular en su cuenta y que, para resolver la incidencia y proteger su dinero, era necesario que facilitara sus claves de acceso.

Transferencia fraudulenta

La víctima, convencida de que estaba realizando una gestión legítima para evitar un perjuicio mayor, terminó proporcionando los datos solicitados. Sin embargo, una vez finalizada la llamada, comprobó que desde su cuenta se había realizado una transferencia de 30.000 euros a una cuenta bancaria desconocida. Fue entonces cuando se percató de que había caído en una estafa.

Los agentes encargados de la investigación realizaron diversas gestiones para identificar al titular de la cuenta receptora del dinero. Estas pesquisas permitieron localizar a un varón que fue finalmente detenido por su presunta participación en un delito de estafa.

Tras la práctica de las diligencias policiales, las actuaciones fueron remitidas al juzgado de guardia de Alicante.

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La Policía Nacional recuerda que el método del falso gestor bancario se basa en la suplantación de identidad de empleados de bancos mediante llamadas telefónicas, mensajes SMS o correos electrónicos. Los estafadores suelen alertar de una falsa incidencia de seguridad o de movimientos sospechosos en la cuenta para generar urgencia y lograr que la víctima facilite claves, códigos de verificación o autorice operaciones fraudulentas.