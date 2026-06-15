Susto en Patraix
Incendio en València: Amplio despliegue de bomberos en la calle Fontanares tras arder una cocina
El suceso, afortunadamente, se ha saldado sin heridos
Un incendio originado en la cocina de una vivienda situada en el número 54 de la calle Fontanares de València ha movilizado esta tarde a los servicios de emergencia, en un suceso que afortunadamente se ha saldado sin heridos. Los equipos sanitarios, que se han desplazado de inmediato hasta el lugar de los hechos en el barrio de Patraix, solo han tenido que atender a una persona que presentaba una crisis nerviosa a causa del incidente.
La rápida intervención de los bomberos del Ayuntamiento de València ha sido clave para controlar la situación con celeridad. En el operativo han participado dotaciones del parque Oeste con una Bomba Urbana Pesada (Bup oeste) y un vehículo de altura (VA-Amb), coordinados sobre el terreno por el suboficial del Sur y el sargento de Campanar.
Tras sofocar las llamas, los efectivos han procedido a la completa extinción del incendio y han realizado las labores de ventilación, tanto en la escalera del edificio como en la vivienda afectada, empleando el sistema de ventilación por presión positiva (VPP) para garantizar la seguridad del inmueble.
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