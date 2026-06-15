"Me violó delante de mi hijo de cinco años. Mi suegro me dijo: déjalo que un día te mata"

“Tenía que salvar a mi hijo y a mí. Me dijo que me iba a matar. Fue la noche más decisiva y valiente de mi vida”. Así lo ha narrado este lunes María -nombre ficticio- en la Sección Primera de la Audiencia de València donde se ha juzgado a su expareja, David L., como autor de haberla agredido sexualmente tras secuestrarla aun sabiendo que tenía una orden de alejamiento de ella.

La Fiscalía le acusa de acudir en diciembre de 2019 a la vivienda de su ex pareja durante un permiso penitenciario, pese a que sabía que no podía hacerlo. David ya fue condenado a prisión por maltratar a María y tenía orden de alejamiento pero aún así, seguía visitándola y manteniendo relación con ella. Un par de meses después regresó a casa de su ex pareja, comosolía hacer habitualmente cada vez que salía de prisión, pero esta vez se la llevó hasta una vivienda que posee en una localidad de la comarca de la Hoya de Buñol, donde la retuvo durante tres días forzándola sexualmente. Por ello, la Fiscaía le pide a 16 años y medio de cárcel como autor de los delitos de violación y detención ilegal, además de un delito continuado de quebrantamiento de condena.

Totalmente aislados

María ha contado por todo lo que ha pasado en estos quince años desde que conoció a David. Cómo poco a poco fue minando su ser y apoderándose de su mente hasta el punto de llegar a aislarla del mundo, pues tal y como ella misma explicaba este lunes "me ha hecho separarme de mi familia, de mis amigos, de todo el mundo. Estamos totalmente aislados" hasta el punto de solo entablar relación con la familia de él, primero claro está, y después la suya.

David L., condenado por malos tratos a su pareja y con orden de alejamiento de la víctima, ingresó en la cárcel por quebrantar la orden y aún así contactaba por teléfono con la víctima desde prisión incumpliendo la prohibición de comunicarsecon ella. Le decía, ha explicado la ex pareja que "mientras yo esté en prisión tú eres mía" así como le recordaba, entre amenaza e insulto que "las mujeres son una putas, unas guarras".

María tiene claro que los abuelos no tienen la culpa. Ella tiene un hijo con el acusado y otra hija mayor. Le ha inculcado la familia y siempre ha mantenido buena relación con los suegros. De hecho les llevaba al nieto cada quince días para que estuviera con ellos. Pero una vez un familiar de él sufrió una enfermedad y ella acudió, por la buena relación que mantenían, a visitarle momento en el que también estaba en el hospital el acusado. Aunque tenía orden de alejamiento de ella, le pidió que le acercara en coche a un punto concreto y después a un chalé que tiene en un municipio sde la Hoya de Buñol.

Fue allí donde la secuestró, junto a su hijo de cinco años, y la mantuvo durante tres días encerrada. Este lunes explicaba que "me violó delante de mi hijo de 5 años. Me puso una almohada en la cara para que no lo viera. Yo me deje hacer de todo para que el niño no notara nada" explicaba con una voz temblorosa porque "estoy como un flan, pero he tomado la mejor decisión de mi vida". La propia María narra que "me tiró encima de la cama, melevantó el vestido y me violó vaginalmente. Aunque hubiera querido escapar no hubiera podido. Tiene mucha fuerza. Y como estaba el niño delante dije a todo que sí".

"¿Porqué papá no te deja dormir?"

Otro episodio contado con dolor por María ha sido cuando su hijo se dirige a ella y le pregunta "¿Porqué papá no te deja dormir? Toda la noche te chilla" a lo que no supo responder porque a un niño, dijo, no se le pueden decir ciertas cosas ni ocultarle otras. De hecho, el propio padre le recordó que estaba en la cárcel por culpa de su mamá y su abuela, porque había hecho algo malo. Así que, viendo el cariz que tomaban las cosas, María solo hacía que complacerle para preservar así y de esa forma, la vida de su hijo.

Cuando María llevó a su ex pareja a la vivienda de la Hoya de Buñol, la encerró y le escondió las llaves. No tenía teléfono móvil y no podía contactar con nadie. Se temía lo peor, porque sabía que era capaz de cualquier cosa, "era capaz de matarnos". Así que, ante el tribunal explicaba que sacó "fuerzas de no sé dónde, cogí a mi hijo y me fuí. Ahora mismo, contándolo estoy como un flan pero fue la mejor decisión de mi vida".

Lo que también le ha dolido a María, más allá de que la golpeara con un tablón de madera "dándole palazos" explicaba su madre, es que "la familia de él sabía perfectamente lo que hacía" Su padre me decía: "Déjalo, que un día te matará. Su familia es consciente de lo que hace y él hace lo que quiere porque le tienen miedo" para acabar su testimonio recordando que "si avisaba a alguien, me mataba delante de la gente. No tiene normas ni leyes".

"Mal nacida, te voy a matar"

La madre de la víctima revelaba que David insultaba a su hija, le decía “desde hija de puta para arriba” y como vivían cerca de mi al pasar me decía “mal nacida, te voy a matar” contando un episodio deviolencia machista cuando “vi a mi hija tirada en el suelo contra el árbol de Navidad y salió de la cocina con una tijeras en la mano preguntando ¿qué pasa? La noche anterior le había roto en la espalda el palo de una escoba" al tiempo que su voz se entrecortaba porque sabe cómo lo ha pasado su hija y su nieto.

Ahora, como víctima de violencia machista y para salvaguardar la vida de la madre y de su hijo, residen fuera de la Comunitat Valenciana. Se lamentaba ante la Justicia que "cada vez que vengo a València tengo que avisar. Parezco yo la delincuente y no él" pues lleva así seis años fuera de su ambiente habitual.

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La defensa pide que se le apliquen los atenuantes de trastorno mental, consumo de cocaína, y dilaciones indebidas muy cualificadas. El acusado no ha querido declarar nada y el juicio ha quedado visto para sentencia.