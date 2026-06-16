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Encuentran un cadáver en la nevera de una vivienda de Castelló

El hallazgo se ha producido en el contexto de una investigación del Cuerpo Nacional de Policía

Un coche de la Policía Nacional junto al edificio donde ha sido hallado el cadáver.

Un coche de la Policía Nacional junto al edificio donde ha sido hallado el cadáver. / Gabriel Utiel

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Redacción

Castellón

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han encontrado hoy un cadáver en una nevera en una vivienda situada en la plaza Pintor Sorolla de Castelló.

Según ha podido conocer Mediterráneo, el hallazgo se ha producido en el contexto de una investigación policial que estaba en marcha. La presencia de agentes en la zona ha sido constante durante todo el día, incluidos los de la Policía Científica, e incluso se ha visto a algunos buscando en los contenedores de basura de los alrededores. Ha sido necesaria la intervención de los bomberos para abrir la puerta.

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Por el momento, se desconoce si el cuerpo pertenece a un hombre o a una mujer. Se ha hallado en el sexto piso de un bloque de 28 viviendas.

Momento en el que la furgoneta del Servicio Judicial sale del edificio.

Momento en el que la furgoneta del Servicio Judicial sale del edificio. / Mediterráneo

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