Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen logopeda ValènciaProtestas educaciónFalla de la SequiotaDimite Amparo Ortsgorrillas playa ValènciaRafa Mir cárcelNotas de corte Comunitat Valenciana
instagramlinkedin

Narcotráfico

Muere un presunto narco en un operativo contra el tráfico de drogas en Pontevedra

Agentes de la Udyco irrumpieron en su vivienda en un despliegue que también efectuó registros en Vilagarcía, Vilanova y Ribadumia

Registro en un nuevo operativo contra el narcotráfico en Arousa.

Registro en un nuevo operativo contra el narcotráfico en Arousa. / Iñaki Abella

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Adolfo Gago

Un presunto narco ha muerto en un operativo antidroga desarrollado por agentes de la Udyco esta mañana en Cambados (Pontevedra). El hombre, Jonathan S. T., de 31 años, fue evacuado herido de bala al Hospital de O Salnés sobre las 7:30 horas, donde finalmente perdió la vida. El propio centro confirmó el deceso: "El paciente falleció poco después durante las primeras atenciones de emergencia efectuadas por el equipo asistencial del hospital arousano, tras agravarse de forma crítica su estado de salud", apunta en un comunicado.

La pareja de Jonathan S.T., que se encontraba con él en el momento de los hechos, ha declarado a Faro de Vigo que estaban durmiendo cuando los agentes irrumpieron en su vivienda. La joven ha negado que el fallecido estuviese armado ni poseyese armas.

La muerte ocurrió en el marco un operativo de la Policía Nacional contra el narcotráfico desplegado desde primera hora de este martes en cuatro localidades de O Salnés: Cambados, Vilanova, Vilagarcía y Ribadumia.

Según las primeras informaciones hay, al menos, tres detenidos.

Los registros se efectuaron en el entorno de A Gándara en Ribadumia, en Vilaxoán en Vilagarcía y en la zona de O Cabo de Vilanova. Allí los agentes entraron en una vivienda vinculada a los descendientes de José Benito Charlín Gama, del conocido clan de los Charlines, y realizaron una detención. José Benito, fallecido en 2005, fue detenido en relación a un alijo de tres toneladas de hachís intervenidas en el puerto de Algeciras en el año 2000.

Noticias relacionadas

La operación se encuentra bajo secreto de sumario y está siendo coordinado por la plaza 4 de los juzgados de Instrucción de Cambados, en turno de guardia en el momento de los hechos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven mata al psicólogo de su hijo de dos años en València al creer que había abusado del niño
  2. El profesorado denuncia que la Conselleria de Educación pretende controlar su horario en julio tras cinco semanas de huelga
  3. Dimite Amparo Orts como alcaldesa de Moncada
  4. El futuro Paseo García Lorca será el segundo pulmón verde de València tras el Jardín del Turia
  5. Rafa Mir, condenado a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual
  6. María José Catalá, alcaldesa de València, en el Congreso: "Si nos hubieran avisado antes, hubiéramos tomado otras decisiones"
  7. No puede ser que en 2026 sigan entrando aguas residuales por casi todas las acequias de l’Albufera
  8. Luto en Sellent por la muerte del hijo de la exalcaldesa en accidente de moto

Manuela Pedraz - Gerente EGM Parc Tecnològic Paterna

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Llíria estrena el programa gratuït “Esport al parc” per a fomentar la vida saludable este juliol

Llíria estrena el programa gratuït “Esport al parc” per a fomentar la vida saludable este juliol

La alcaldesa de Moncada tras su dimisión: "De estos 11 años me quedo con lo mejor"

La alcaldesa de Moncada tras su dimisión: "De estos 11 años me quedo con lo mejor"

Gandia destina este año 360.000 euros en actuaciones para reducir el riesgo de incendios forestales

Gandia destina este año 360.000 euros en actuaciones para reducir el riesgo de incendios forestales

Dos detenidos por una oleada de robos de cobre en Bélgida, Carrícola, El Palomar y Otos

Dos detenidos por una oleada de robos de cobre en Bélgida, Carrícola, El Palomar y Otos

Tu perro puede parecer sano y estar infectado: el aviso de los veterinarios ante el avance de mosquitos y garrapatas

Tu perro puede parecer sano y estar infectado: el aviso de los veterinarios ante el avance de mosquitos y garrapatas

Así fue la detención de dos hombres por la oleada de robos de cable registrada en la Vall d'Albaida

Tracking Pixel Contents